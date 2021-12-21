今境外個案「入境後1個月確診」　指揮中心：國外染疫舊案

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說明國內今天新增10例個案。（圖／指揮中心提供）

記者許敏溶／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（21日）公布國內新增10例COVID-19移入確定病例，而10人皆完整接種疫苗並符合突破性感染，比較特別是案16936入境1個月後確診，指揮中心指出，初步研判應在國外曾感染過，因該案並無國外確診紀錄可出示，故還是判為確診，但在社區傳播風險研判比較低，該案在社區接觸者共有14人，其中13人列居家隔離、1人自主健康管理。

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增10例新冠肺炎移入確定病例，為5例男性、5例女性，年齡介於20多歲至50多歲，入境日介於今年11月22日至12月19日，確診個案中無新增死亡，而10人皆完整接種疫苗並符合突破性感染。

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▲今天新增10例個案都是境外疑入。（圖／指揮中心提供）

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥，特別針對案16936進行說明，莊人祥表示，該案20多歲，入境日為11/22，但直到12/20都離檢疫期滿很久了，因為她照護工作需求，自費採檢驗出陽性，CT值為35.3，屬於無症狀確診者，後來又再做一次二採就檢驗為陰性。

莊人祥進一步說明，她曾在印尼接種兩劑科興疫苗，時間為在7月中旬跟8月中旬，但後來有PCR陽性確診，雖然檢疫期滿後確診，初步研判應該國外曾有感染過，但她並沒有國外確診紀錄可出示，所以指揮中心還是判為確診，但在社區傳播風險研判比較低，她在社區接觸者總共有14人，其中13人列居家隔離、1人自主健康管理。