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絕命終結站！女騎士擦撞倒地遭後車輾　獲救又從擔架摔落撞頭亡

記者蔡紹堅／綜合報導

江蘇淮安一名女子前年11月晚間騎乘電動車自行車要回家，在路上與人發生擦撞後摔倒，接著又被一輛三輪車輾過，兩名肇事者直接逃逸，完全未施救。更慘的是，女子好不容易被救護人員抬上擔架後，擔架竟突然脫落，導致女子頭部撞地再度受傷，經過多日搶救後不幸身亡。

根據陸媒報導，事件發生在2019年11月1日的晚上6點，女子騎著電動自行車，與另一名騎士發生擦撞，摔倒在地，但對方並沒有報警，也沒有幫忙，直接逃逸。

女子癱在地上約2分鐘後，後方一輛電動三輪車開了過來，把女子輾壓過去，肇事者同樣沒有報警，也沒有幫忙，直接逃逸。

好不容易等到救護人員到場後，女子被抬上了擔架，但救護人員卻突然手滑，導致女子從擔架上摔落，頭部撞擊地面，再次受傷。女子後來被送到醫院，但經過63天的搶救之後不治身亡。

▼女騎士好不容易上了擔架，卻又被摔落再次受傷。（圖／翻攝紫牛新聞）

▲▼絕命終結站！女騎士擦撞倒地遭後車輾　獲救又從擔架摔落撞頭慘死。（圖／翻攝紫牛新聞）

女子身亡之後，她的親屬向最一開始的騎士，以及漣水縣人民醫院的救護人員求償各120萬元人民幣，並指出由於救護人員操作不當，導致女子再次受傷，後腦損傷嚴重，也是致死的原因之一。（三輪車駕駛尚未被逮，身分不明，無法求償。）

當地法院近日作出了判決，並指出，漣水縣人民醫院面對傷病，肩負救死扶傷的職責，在救護傷者過程中，理應做到細心、嚴謹和認真，否則不僅可能延誤病情，也可能造成更大的傷害。

法院強調，該案中，救護人員的失誤致擔架滑落，無法排除加重傷者傷情的可能，判決漣水縣醫院對張某的死亡承擔10%責任，賠償張某親屬各項經濟損失11.8萬元。

法院也表示，死者的過錯是導致第一次事故的「事實上的原因」；騎士的行為在第一次事故中起到次要作用，但因為其逃逸行為是引起第二次事故的直接原因；三輪車駕駛的行為也是引起第二次事故的原因之一，且無法排除因其逃逸導致損害後果擴大的可能性。

法院最終判決，死者承擔40%責任，第一起交通事故逃逸者承擔30%責任，賠償各項經濟損失35.6萬元，第二起交通事故逃逸者承擔20%責任。

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