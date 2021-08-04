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台3線大湖段坍方！視線不佳轎車一頭撞上　目前單向通車

▲台3線大湖路段，4日清晨發生邊坡土石及路樹坍塌意外，1名何姓駕駛因視線不佳撞上落石，所幸沒有受傷。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲台3線大湖路段，4日清晨發生邊坡土石及路樹坍塌意外，1名何姓駕駛因視線不佳撞上落石，所幸沒有受傷。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

台3線苗栗縣大湖路段，4日清晨發生邊坡落石、路樹坍塌意外，導致1名何姓老翁開車經過這路段時，未注意前方狀況而撞上，所幸只有車頭輕微損壞；大湖警方獲報後立即前往進行交管，目前僅供南下車道通行，也請北上用路人改道慢行。公路總局第2工程處苗栗工務段也加緊處理中。

警方表示，4日凌晨4時許接獲民眾通報，稱在台3線132公里苗栗縣大湖鄉南下路段，發生土石崩落意外，4線的道路只剩南下1線可通行；有1名何姓老翁（73歲）行駛在北上路段時，因天色昏暗、視線不佳，直接撞上這整堆的土石及路樹，造成車頭輕微損壞，所幸人並無大礙。警方也立即拉起封鎖線，協助現場交通管制。

▲苗栗工務段正在搶通中，目前只開放南下單線通車，請用路人小心留意。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲苗栗工務段正在搶通中，目前只開放南下單線通車，請用路人小心留意。（圖／記者黃孟珍翻攝）

大湖鄉公所也指出，一早接到通知後，立即聯繫第2工程處苗栗工務段派員前來處理，目前還在搶通中；警方也呼籲，用路人行駛這段路時，目前只暫時開放南下單線通車，如需北上的民眾請往水頭寮橋方向改道行駛，造成不便請多見諒。

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