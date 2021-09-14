駕駛違規迴轉撞機車被攔停　「你查沒問題」講完就出包

▲警方攔停違規迴轉撞車的自小客車。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

23歲蔡姓男子14日凌晨駕駛雙B名車在雙黃線違規迴轉，並撞到路旁停放的機車後準備駛離，適巧為巡邏的桃園警方發現立即上前攔停盤查，蔡男表示，會負責損毀賠償，卻拒絕通知交通隊到場處理，員警覺得必有內情，果然在車上發現多張提款卡並查出其中1張被列為警示帳戶，原本自信滿滿的蔡男當場儍眼。

▲蔡姓男子自信滿滿的開啟後車廂配合警方盤查。（圖／桃園警分局提供）

今日1時10分許，桃園警察分局武陵派出員警巡邏行經建國路時，發現有輛自小客在桃園區建國路上雙黃線違規迴轉撞到路旁停放的機車後準備駛離，員警立即將其攔停盤查。

▲從車內查出多張提款卡，並追出一張列為警示帳戶。（圖／桃園警分局提供）

蔡姓駕駛表示，正準備停車處理，並會負責損毀賠償，拒絕交通隊到場處理，並忙著找紙筆留紙條給車主，員警覺得有內情，便請其配合盤查，經蔡男同意開啟後車廂，並在車內發現一個紙盒內有7、8張提款卡及證件，蔡男表示，是兩位表姊及自己所有，並自信滿滿的請警察逐張查詢一定沒問題，經請所內同仁查詢，卻發現其中一個彰化銀行帳戶提款卡已經被通報為警示帳戶，蔡男當場傻眼無言，全案依法移請桃園地檢署偵辦。

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