指揮中心：防疫旅館爆群聚　擬定4大強化作為

▲行政院長蘇貞昌召開擴大防疫會議。（圖／行政院提供）



記者陶本和／台北報導

行政院長蘇貞昌20日上午8時召開擴大防疫會議，針對國內外疫情狀況、國內疫苗施打情形、防疫旅宿群聚案以及春節檢疫專案整備情形等議題進行討論。指揮中心也在會中向蘇貞昌報告，針對防疫旅宿群聚案，擬定四項強化作為。

指揮中心在會中向蘇貞昌表示，全球疫情持續升溫，近期已上升4%，並以Delta變異株為主流行株，惟Omicron變異株持續擴散，已有近百國家受到影響，而針對國內出現防疫旅宿群聚事件，將改善防疫旅宿管理，並加強檢疫期與其後自主健康管理時之健康監測。

此外，由於入冬低溫易於呼吸道病毒傳染，年終舉辦大型活動等因素，預期全球疫情仍會繼續上升，又因近期入境人數增加，境外移入病例風險上升，故建議應持續嚴守邊境，提高醫療院所及民眾警覺，加強通報採檢，並加速提升疫苗涵蓋率。

指揮中心指出，目前國內疫苗接種人口涵蓋率第一劑為79.49%、第二劑為65.65%、第三劑為0.25%，共已施打3,401萬人次；另已施打第一劑疫苗之12至17歲學生約為110萬人，經教育部已完成之10個縣市統計，有意願施打第二劑疫苗之比例接近9成，部分縣市並已於16日起開始陸續進行校園接種。

指揮中心表示，有關近日防疫旅宿群聚案，指揮中心將強化平時的作為，並修訂防疫旅宿設置及管理指引，且已擬定四大強化作為，包括強化入境者之健康檢測、防疫旅宿防疫查核、防疫旅宿空調檢視以及加強入境者有症狀之通報，對於防疫旅宿訪視輔導亦訂定優先輔導訪視對象，並全面啟動防疫旅館查核。

另外，近日已漸進入春節入境人潮高峰，目前持續針對防疫旅宿、入境旅客通關作業、機場防疫車隊及地方防疫專車準備、採檢及檢測等量能進行盤整並滾動檢討，並已請地方政府依照指揮中心研訂之「地方政府執行居家檢疫者關懷及訪查作業原則」辦理居家檢疫關懷及訪查作業，由地方政府統籌分配主責單位，針對入境期間違反居家檢疫規定者，也將加重處罰。

對此，蘇貞昌指出，感謝指揮中心這三年的指揮調度，防疫才有目前的成績，而近日國內所發生的防疫旅館群聚事件，除請指揮中心持續追蹤傳染途徑外，並應檢討相關防疫旅館之管理指引，有效要求於高風險地點從事相關防疫作業的高風險人員遵行相關規範，並加強其健康檢測的要求，確保相關指引規範執行到位，藉由源頭切斷傳染風險。

蘇貞昌表示，鑒於國際疫情升溫，新興的Omicron病毒變異株亦逐漸擴散，國內境外移入病例日趨增加，故有關邊境管制及春節檢疫措施，請各部會依其職掌，持續就防疫車隊到防疫旅宿等相關量能進行盤點，並隨時緊盯任何突發狀況，以確保相關整備規劃能夠運作順暢。

另外，蘇貞昌強調，目前疫苗數量充裕且各品項也都足夠，為提升疫苗覆蓋率並配合民眾工作地點等地理考量，請指揮中心以民眾的角度進行規劃，以提升疫苗施打的便利性。