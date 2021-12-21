廣納民意！台東路網整體規劃　串聯+斷鏈補缺為目標

▲台東縣政府日前陸續在各區舉辦說明會，說明整體路網規劃情形，並聽取在地居民的看法與建議，期使更貼近民意需求。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

為推動辦理「台東縣生活圈道路路網整體規劃」，台東縣政府日前陸續前往台東市區、南迴地區、縱谷地區與東海岸地區進行地方說明會，向鄉親說明生活圈道路整體路網規劃情形，並聽取在地居民的看法與建議，期使更貼近民意需求，一同打造美好的台東生活圈。

台東縣境內公路路網以台9與台11等2條南北向省道為主要交通動脈，另有2條縣道（長度約66公里）以及86條鄉道（長度約505公里）串聯省道周邊鄉鎮、聚落與觀光景點。「台東縣生活圈道路路網整體規劃」將以路網串聯與斷鏈補缺為主要目標，提出安全、效率與永續的道路建設計畫方案，不僅可滿足各鄉鎮部落居民的基本民行，更能促進台東縣整體觀光遊憩資源發展。

各場次地方說明會由交通與觀光發展處長余明勳率領副處長王國政、交通事務科及規劃團隊前往參與，與會者包括各鄉鎮長、縣議員、鄉鎮民代表、村里長、鄉鎮公所各級主管，並於會議中提出多項道路建設相關建議。其中，台東市與卑南鄉地區主要建議包括建議高快速道路規劃應考量長期效益、建議改善深層海水產業園區聯外道路、建議改善市區多處易肇事路口等。

另南迴地區提出改善金針山休閒農業區聯外道路-東63與東65、金崙賓茂村東66外環道路、台26與台9甲間的東74線連結等問題；縱谷地區則建議改善與台9安全景觀大道銜接鄉道與平交道、改建寶華橋並新建連絡道路等；東海岸地區主要建議包括改善台11線道路線形不佳之易肇事路段、改善東13等指示標誌不明路段及東19-1路寬不足情形等。

交觀處指出，縣府辦理「台東縣生活圈道路路網整體規劃」案，除了盤點各重要據點連結與既有道路現況、檢討與未來重要交通建設銜接情形之外，更透過4場地方說明會，廣納各地區民意代表的想法與建議，將地方需求納入規劃考量，使規劃成果更能符合在地民眾需求，與民眾一同共創永續生活圈。