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聖誕傳情伊甸傳愛　 豪棋讓愛在伊起

▲聖誕前夕，豪棋企業建設志工至伊甸巷弄站關心銀髮長輩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲聖誕前夕，豪棋企業建設志工至伊甸巷弄站關心銀髮長輩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為鼓勵社區銀髮長輩多多走出家門，積極參與社區活動，進而延緩失智及老化的速度，連續4年，伊甸基金會以勒巷弄長照站與豪棋建設於聖誕佳節前夕舉辦「讓愛在伊起」志工活動。

豪棋建設林慶輝董事長及謝銘源副總號召近15位公司員工，一起加入守護銀髮老寶貝的行列，希望透過互動同樂，讓現場20名銀髮長輩感受溫暖，留下美好回憶。

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周末就是聖誕佳節，為讓長輩們擁有一個不一樣的歡樂聖誕，豪棋志工們更貼心設計了一連串的手作課程，不僅協助長輩們手作可愛的聖誕相框，更捲起袖子巧手製作『美味蘋果花塔』，整場活動有趣歡樂，豪棋志工不僅溫暖了在場每一位長輩的心，更豐富阿公阿嬤的生活回憶。

▲聖誕前夕，豪棋企業建設志工至伊甸巷弄站關心銀髮長輩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

今年高齡90歲的小陳奶奶患有失智症，除了記憶力持續衰退，語言及認知能力逐漸退化，較無法與人互動，直到3年前來到伊甸長照據點接受服務，在這裡阿嬤不僅交到了很多老朋友，照服員更鼓勵阿嬤參加體適能跟律動課等有趣的課程後，阿嬤也逐步的敞開心房。不僅每天準時到教室報到，也會主動與長照據點的「老同學們」打招呼，透過伊甸的服務不僅可以延緩老化的速度，更讓小陳阿嬤在地安老，幸福自在的生活。

豪棋建設林慶輝董事長表示，今年全台灣雖受疫情影響，但豪棋傳愛行動不會間斷，我們希望透過溫馨的陪伴，讓長輩們留下深刻的回憶！看到長輩們笑臉盈盈，活力滿滿的模樣，我們也非常開心，希望透過每一次的志工活動，我們可以號召更多有能力的人一起來守護長輩們，讓這群可愛的阿公阿嬤可以安心又有尊嚴的歡渡晚年生活。

為了實現在地老化，提供老人短期臨托的服務，伊甸基金會「以勒巷弄長照站」從2017年開始，每天服務近20名平均年齡超過80歲的銀髮長輩，其中有三分之一有失智的狀況，為刺激長輩對外界的反應，不與社會脫節，伊甸專業的照服員除了每天安排體適能、樂器學習、認知訓練…等課程。

▲聖誕前夕，豪棋企業建設志工至伊甸巷弄站關心銀髮長輩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

伊甸基金會臺南區區長張盟宜表示，隨著長照需求的提升，伊甸基金會致力於為長者提供專業的照顧服務，並透過多元的課程設計與暖心的關懷，陪伴長者走過快樂而充實的老後時光，也減輕家庭照顧者的壓力與負擔。邀請全台民眾一起支持伊甸基金會「老人照顧服務計畫」!

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