冬至後4星座「健康恐亮紅燈」！　小心過勞身材走樣

▲小孟老師提醒有4個星座在冬至後身體會變差。（示意圖／123RF）



記者林懿捷／綜合報導

今（21）天是冬至，除了吃湯圓象徵與親友團圓外，命理專家小孟老師在臉書粉專提醒一些禁忌應避免，包括不可行房、晚上忌外出、出嫁的媳婦不要回娘家、不宜熬夜及吃湯圓要雙數等等。此外，他也特別點出「有4個星座」在冬至過後，身體健康易下滑，提醒這些朋友，一定要多多留意健康狀況，保養身體要從日常做起。

牡羊座

牡羊座的朋友，健康方面要留意一下作息情況，牡羊座的人身體基本上都還算不錯，但若有出什麼狀況，首先要從作息跟情緒來看，有時太過煩燥的生活，會讓你們的作息不正常，盡量養成規律生活對你們是好的。

處女座

冬至一到，處女座朋友的健康部份，容易會有過勞的傾向，大部份都是跟職場相關，除了賣力工作，還是要留意自己的身心情況，飲食與作息是否正常，不然容易會過度疲勞，引發身體的不適。

[廣告]請繼續往下閱讀...

巨蟹座

對巨蟹的朋友來說，冬至一到消化系統會比較弱一點，所以在飲食方面的選擇上，建議選擇比較清淡的飲食，太過刺激性油膩的食物要盡量少吃，克制口腹之慾，以免造成腸胃的負擔。

獅子座

獅子座的朋友，要比較注意的身體問題是新陳代謝，獅子座有工作狂傾向，有時容易為了自己喜歡的事情，忘了要休息或正常吃飯，而這樣長期不正常的模式下來，會導致新陳代謝變差，因此要注意作息時間與小心身材走樣。