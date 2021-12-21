英國Tyrrell’s泰勒思手工嚴選洋芋片時尚包裝吸睛！吃得到馬鈴薯自然新鮮美味＋帶皮酥脆口感　登台挑戰「英國最好吃」封號

▲來自英國的「Tyrrell’s泰勒思洋芋片」近期在台上市，獨特捲曲造型和多樣化口味受到許多台灣消費者喜愛。（圖／記者湯興漢攝，下同）

消費中心／綜合報導

不論是開心還是煩躁、嘴饞還是肚子餓，隨時都想來片洋芋片，洋芋片就是有這種神奇的魔力，不過愛吃的你知道洋芋片的由來嗎？最初是為了應付奧客，將馬鈴薯切片油炸製成的洋芋片，如今魅力席捲全球，變化出多種厚薄度不同的口感以及多樣化的特殊口味，在台灣更受到大人小孩喜愛，逛超市、量販店時，幾乎每台推車裡都看得見它的身影，然而每每要吃之前都得先克服心中對於洋芋片過多添加物和熱量的罪惡感，還好現在大家有了新選擇！來自英國的「Tyrrell’s泰勒思洋芋片」近期登台，據說在一年能吃掉60億小包洋芋片的英國人心中，號稱是最好吃的洋芋片，擁有薄鹽、海鹽黑胡椒、巧達起司、甜椒及紅辣椒等多達7種口味，主打帶皮切片馬鈴薯，吃得到原始的馬鈴薯天然風味，12月起已在全聯和家樂福、momo、PCHome、Yahoo、蝦皮、CitySuper販售，吸引大批民眾手刀掃貨各口味嚐鮮。

Tyrrell’s泰勒思洋芋片風靡原因：新鮮食材、獨特製程、多變口味、貼心包裝4大特色

根據Tyrrell’s泰勒思品牌統計，英國人超愛吃洋芋片，平均每人每年吃掉150包，在愛吃又自豪懂吃洋芋片的英國人心中，Tyrrell’s泰勒思洋芋片之所以能在眾多品牌中脫穎而出，主要有四大特色。一是原料產地清楚、品質新鮮。Tyrrell’s泰勒思洋芋片自英格蘭赫里福郡農場主人William Chase創立以來，堅持使用農場30英里範圍內當地農民種植的女王等級品種馬鈴薯，盡速採收後手工篩選分類，再送至工廠清洗、切片，保留馬鈴薯皮並加入葵花籽油手工烘焙至金黃色；從馬鈴薯採收、製作、包裝至上架，品牌標榜最快只需43分鐘，新鮮就是好吃的秘訣之一，在台上市的洋芋片同樣也是生產完成便立即從英國搭船，渡海而來新鮮美味不變。

▲「Tyrrell’s泰勒思洋芋片」以快速製程將女王等級馬鈴薯的新鮮自然風味牢牢鎖住，並在台推出多達7種口味。

不少人愛吃洋芋片，就是為了享受那一口咬下「喀滋喀滋」的口感和聲音，超級療癒！Tyrrell’s泰勒思洋芋片第二大賣點就是具備這個特色，透過烘焙手法打造出獨特的捲曲度與脆度，讓人光是看到帶皮捲曲的洋芋片一眼就能認出；入口時的「喀滋」聲完美展現酥脆質感，食材經烘製自然呈現的彎曲形狀厚薄適中，口感紮實，而且大小適口，吃進嘴裡只有美味、不擔心刮嘴。

面對喜歡享受美食、追求多變口味的消費者，Tyrrell’s泰勒思洋芋片也發揮巧思，推出許多經典以及創意口味，「薄鹽」以些許鹽提味，更能吃出馬鈴薯原始香甜，口味清爽，泰勒思洋芋片表示此款是世界各地最暢銷的口味。海鹽黑胡椒口味則能在鹹脆滋味中嚐到黑胡椒香氣，簡單夠味就很唰嘴；巧達起司帶有濃郁起司香氣，奶甜鹹香巧妙融合不膩口，超適合孩子肚子餓時當下午茶；特別的甜椒及紅辣椒口味，微微香辣既能刺激味蕾又不會搶味，不吃辣的人也能放心品嚐；還有備受讚賞的松露海鹽、酸酸甜甜的海鹽蘋果醋以及無調味洋芋片，豐富口味應有盡有，滿足挑嘴的消費者。

▲Tyrrell’s泰勒思洋芋片薄鹽口味簡單清爽。（圖／品牌提供）

▲一打開海鹽黑胡椒包裝就能聞到胡椒香氣。（圖／品牌提供）

▲巧達起司洋芋片鹹香濃郁，是不少人最愛的口味。（圖／品牌提供）

▲甜椒及紅辣椒香而不辣口，適合喜好重口味的人。（圖／品牌提供）

大家都知道洋芋片超級好吃，但是總是擔心高油高鹽，容易對身體造成負擔，沒辦法盡情享受它的美味，因此Tyrrell’s泰勒思洋芋片的第三大特色就是，以減少調味負擔的方向製作洋芋片，且不使用香料、人工甜味劑、人工色素、無麩質，更透過特殊機器使油脂盡可能降到最低，避免手指油膩感，讓人可以一口接一口吃下去。

除了好吃就連洋芋片「顏值」都顧到了！Tyrrell’s泰勒思洋芋片的第四大特色：包裝時尚超吸睛。不像一般洋芋片包裝顏色鮮豔，而是以黑白人物老照片打底，搭配上與洋芋片口味重點一致的彩色圖樣，例如海鹽黑胡椒口味包裝是黑白老人拿著紅色巨大胡椒罐，營造出獨特復古詼諧英倫風，一眼就讓人看見品牌英式優雅、機智又迷人的個性。最貼心的是包裝袋封口設計，不需要費勁扯背後封條，輕輕拉就能撕開，袋口好開又非常平整漂亮，洋芋片更方便倒出來取用，吃洋芋片變得好優雅，讓不少消費者驚呼「大勝台灣各牌耶！日本的也沒這麼棒，感受得到他們家用了比較厲害的袋子。」

▲微捲曲、帶馬鈴薯皮的Tyrrell’s泰勒思洋芋片，以特殊製程降低洋芋片油脂，用手拿著吃也不覺得油膩。

▲以黑白老照片發揮創意融入洋芋片特色食材，讓Tyrrell’s泰勒思洋芋片的包裝逗趣又吸睛。（圖／品牌提供）

▲▼Tyrrell’s泰勒思洋芋片封口意外非常好開，撕開效果就跟洋芋片廣告中一樣平整漂亮。

Tyrrell’s泰勒思永續經營之道：持續研發營養產品、友善環境及員工、注重公平交易

提供給消費者好看又好吃的產品的同時，Tyrrell’s泰勒思洋芋片更希望扭轉大眾認為洋芋片是「垃圾食物」的印象，為此，Tyrrell’s泰勒思以健康取向並友善環境、員工的理念永續經營品牌，以當地高級馬鈴薯，加上精純葵花籽油全手工製成，洋芋片品質優異，連續14年獲得有食品界的奧斯卡獎之稱的Great Taste Awards金牌，未來也將持續減少鹽、糖、飽和脂肪、熱量、人工調味劑，並研發健康、有營養的產品。在製程上則盡量減少廢棄物、節約能源、減少水的使用，使用更精簡的包裝和可回收包材，目標是2025年以前將塑膠包材轉為可完全回收，為善待地球環境盡力。對外採取道德收購原料、公平交易，對內則是更注重員工的身心健康、傾聽員工聲音。

▲Tyrrell’s泰勒思秉持著永續經營的精神，在洋芋片口味和製程方面都以善待環境和員工方向持續努力中。

包裝獨特又健康好吃的Tyrrell’s泰勒思洋芋片，不論是家庭聚會、外出野餐露營等場合，拿出來與親友一起分享，就是品質保證；而願意以注重生產品質且不斷追求進步的美味犒賞自己，更是象徵著消費者選擇和時代齊頭並進的高尚品味。

Tyrrell’s泰勒思台灣官網：https://www.falken.com.tw/tyrrells/