給孩子自信！　弘光功德基金會於桃園21所學校設立「進步獎」

▲弘光功德基金會於桃園21所學校設立「進步獎」。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

鼓勵，是給孩子學習的動力！佛教弘光功德基金會關注偏鄉小學生的學習表現，20日於桃園市政府捐贈全市21所偏鄉學校、3年額度的「進步獎獎學金」34萬5,000元，受惠學生1,725名，由教育局長林明裕代表接受。佛教弘光功德基金會執行長劉選吉表示，該會所有捐款都在平台公開透明，設立進步獎是希望透過鼓勵讓孩子更好的成長。

劉選吉說，弘光功德基金會本於宗教仁愛精神，以傳承佛教宇宙光及千手千眼觀世音菩薩的人道孝道教義及興辦社會公益及慈善事業為宗旨的團體。創辦人董事長張丁乾心繫偏鄉弱勢兒童的教育權益，引領基金會從2016年即在全國各縣市推動國中小學童「學業進步獎獎學金」計劃，每年捐贈百萬善款，多年來，鼓勵了全國超過11萬名學童。

▲大溪福安國小校長張大昌(右一)說，進步獎是給學習需要鼓勵的孩子。（圖／記者楊淑媛攝）

今日受贈學校之一的大溪福安國小校長張大昌說，進步獎是給學習需要鼓勵的孩子，而這樣的孩子平常比較少被關注到，多數第一次領到進步獎的孩子，當他上台時，他的手不知怎麼放，也不知怎麼站，甚至獎狀和獎金頒給他時，也不知如何接受校長的頒獎？

原因是，這些孩子多數是在台下看著表現優異的孩子上台，自己從來沒有上台，所以不知上台之後該怎麼做，而經過領取進步獎後，孩子的自信有了，甚至有部分孩子拿這進步獎學金後，學習路上認真和精進。捐贈活動司儀表示，課業優異前三名獎學金，對於家庭比較弱勢的小朋友，可能就沒有那麼大的動能，進步獎是給自己和自己比進步最多的孩子，相信由20分變40分，40分變60分，學習路上不斷努力進步，到了60分就及格了。

包括：弘光功德基金會桃園分會長邱美玉、主任饒美珠和圓夢愛心關懷協會理事長謝慧謹以及受獎的21所學校校長均出席活動。