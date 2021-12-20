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調查官「暗網」買真槍理由超詭異！　調查局開鍘記二大過免職

▲▼法務部調查局外觀 。（圖／記者黃哲民攝）

▲法務部調查局外觀。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

調查局北部地區機動工作站一名蔡姓調查官，日前被檢警查獲涉嫌私自從美國訂購制式槍彈，訊後交保15萬元，調查局立刻將蔡男調回局本部擔任內勤工作，暫停辦案與碰槍，今並召開考績會，一致決議一次記二大過免職，蔡男所涉《槍砲彈藥刀械管制條例》一案，仍由新北地檢署偵辦中。

出包的蔡姓調查官原任職北機站，調查班54期結訓，參與偵辦不少大案，包括調查官徐宿良涉勾結毒販掉包扣案毒品牟利弊案，他一位家人曾在調查局擔任科長，已退休。

檢警本月（12月）9日獲報，查出蔡男涉嫌透過「暗網」從美國購買一把制式手槍與數十發子彈，在槍彈抵台前，就將蔡約談到案，並搜索他的住家與北機站辦公室，依涉犯《槍砲彈藥刀械管制條例》罪嫌移送新北檢，訊後交保15萬元。

調查局得知蔡男荒唐行徑，隔天（10日）將他調回局本部總務處，在文書科從事一般行政工作，暫停辦案更不准碰槍。據悉，蔡男宣稱沉迷生存遊戲，所以買制式手槍。調查局認為他的說法匪夷所思，生存遊戲用的是瓦斯槍跟漆彈，怎能用真槍，對蔡男舉動深感不可思議。

由於蔡男不僅涉犯重罪，更折損調查局執法形象，調查局由政風、督察等單位完成行政調查後，今上午召開考績會議處，經全體考績委員一致決議，依《公務員考績法》規定，將蔡男一次記二大過免職，以儆效尤，並重申要求全體同仁，嚴以律己，恪遵法紀，以符合國人期待。

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