王力宏拖3天終於道歉！　鄉民嘆「沒戲看了」酸：換新的公關公司？

▲王力宏和李靚蕾婚變一事畫下句點 。（圖／翻攝自王力宏臉書、李靚蕾IG）

記者施怡妏／綜合報導

王力宏19日親上火線澄清，結果聲明火速遭到李靚蕾打臉，更具體拋出5大問題，請他直面應戰，隨後，王力宏就PO出道歉文，「男人還是應該承擔起所有的責任，我不再做任何解釋和辯解」，同時宣布暫時退出演藝圈，消息曝光，立刻引起大批網友熱議，「終於知道要止血了」。

王力宏稍早在臉書和微博發文，「左思右想」認為男人還是該承擔起所有責任，所以也不會再解釋與辯解，沒經營好婚姻帶給大家人困擾、沒給大眾做好偶像該有形象都是自己的錯，向爸媽、李靚蕾和孩子們道歉，「我準備暫時退出工作，留出時間陪伴父母和孩子，彌補這次風波帶來的傷害」。

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▲網友們表示，一開始就應該道歉。（圖／翻攝自PTT）

道歉文一出後，網友們直呼「早該道歉了」，「一開始發這篇不就好了」、「多講多錯」、「笑死，放棄反駁了」、「早該這麼做就好，硬要爭笑死」、「現在才想到要停損嗎」、「一開始這樣至少不會這麼慘」。

不過，不少等著看好戲的鄉民感到很可惜，「看來到此為止了，有點遺憾」、「不要啊~~~我還想看戲啊」、「不要啊，我要看證據啦」、「我還想追劇欸」、「蕾神手上一定還有料，可惜看不到了」。

還有網友酸說，「看來真的找到公關公司了，文筆不一樣」、「公關公司開始做事了」、「換公關了嗎」、「記得之前幫發文的那間爛公關別付錢」、「一開始是不是找錯公關公司阿」、「星期一公關公司上班了」、「這間公關比較厲害，懂得止血」、「這語氣不同了，擬稿一定是公關公司給的」。

【王力宏臉書全文】

左思右想，男人還是應該承擔起所有的責任。我不再做任何解釋和辯解，沒經營好婚姻，給家人帶來困擾，沒給大眾做好偶像該有的形象，都是我的錯。在這裡，給爸爸媽媽靚蕾孩子們鄭重道歉。既已離婚，爭論過去種種已經無意義了。從今往後，我會注意自己的言行舉止，會承擔起一個父親、兒子和公眾人物的責任，經濟上生活上盡可能的照顧靚蕾和孩子們，我準備暫時退出工作，留出時間陪伴父母和孩子，彌補這次風波帶來的傷害。靚蕾，我們還是要共同照顧撫養三個孩子的，你們住的房子我會過戶到你的名下。孩子們的撫養教育我也會全程參與並承擔費用。此事肯定主要是我處理不當。再次向大家道歉。

▼王力宏道歉。（圖／翻攝自王力宏臉書）