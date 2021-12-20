女看護重壓阿嬤割頸！想返國阻老公娶小三　要不到錢逞凶下場曝

▲印尼看護普琪右手還持水果刀（箭頭所指）在房內扺住阿嬤脖子並壓制在床上。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

31歲印尼看護普琪，今（2021）年8月8日想回國阻止老公娶小三，向宜蘭冬山鄉雇主要錢不成，竟持刀劃傷看護的80歲阿嬤脖子刀傷長9公分，幸阿嬤無立即生命危險，阿嬤指控被壓制過程恐怖像「殺雞一樣」。宜蘭地方法院審結，依傷害罪，判普琪1年刑期，刑滿驅逐出境。

印尼看護普琪認為雇主不給特休且她不能出門，及獲知印尼先生要再婚，想回國卻也回不去，心生不滿後，於今（2021）年8月8日凌晨3時，拿水果刀將看顧的阿嬤壓制在床上，並劃上一刀。普琪還將阿嬤放在輪椅上，要阿嬤拿鑰匙開門，她要拿裡面的錢財離開，但阿嬤找不到鑰匙，普琪要阿嬤讓兒子來開門，阿嬤兒子到場見狀報警處理，並將阿嬤送醫。

▲警方到場，印尼看護普琪右手還持水果刀一度在客廳與警方僵持。（圖／記者游芳男翻攝）

遭劃傷脖子的阿嬤傷口長9公分，逢約14針，幸傷口不深無生命危險，但阿嬤指控，當時普琪突然間把她壓制在床上，並在脖子上劃上一刀，還欲向她索討金錢，過程恐怖像「殺雞一樣」。

案經宜蘭地方法院審結，依傷害罪，判外傭1年徒刑，刑滿驅逐出境。

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