王力宏翻盤機會！他提「1招」簡單有效...網笑：會鬧家庭革命

實習記者林郁婷／綜合報導

王力宏和李靚蕾婚變爭議吵了3天，最後在今（20）日午間終於道歉了！不過有網友看完道歉文後，納悶難道事件就這樣落幕了嗎？不是還沒解釋到約炮和召妓的事情嗎？還有人好奇詢問，王力宏還有其他方式可以救援自己嗎？引發熱議，鄉民提出1個可能翻盤方法。

王力宏在今日午間發文表示，他「左思右想」認為男人還是該承擔起所有責任，所以也不會再解釋與辯解，向爸媽、李靚蕾和孩子們道歉：「我準備暫時退出工作，留出時間陪伴父母和孩子，彌補這次風波帶來的傷害。」

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▲王力宏道歉了！「暫時退出娛樂圈」陪父母孩子。（圖／翻攝王力宏IG）

對於王力宏的道歉聲明，唐綺陽稍早前臉書發文直呼，「還在談錢（給房子），還在演好人，還把她擺在第三位，我冷汗已經流下」。唐綺陽更在留言處加碼痛批王力宏，連要道歉的對象都沒搞清楚，要道歉的對象是她，不是大家，更不是你爸媽。

就有網友在PTT以「王力宏是不是剩直接出櫃這一招了？」為題發文，表示如果王力宏現在發聲明，說自己一直以來都對性向感到痛苦與猶豫，並不知道自己不喜歡女生，所以才會一直用這種不正確的方式對女性，但自己卻沒辦法得到愛的感覺，最後才發現，原來愛的是男生，並向受害者道歉，「現在出個櫃是不是一個好招，更可打悲情牌和同情牌」，會不會有機會翻盤？

許多網友在底下留言，「會鬧到家庭革命，巨嬰媽寶不敢啦」、「王家這麼愛面子，這招是不可能的哈」、「出櫃不行啦！王爸爸會崩潰」、「他家看起來就傳統保守，力宏不敢啦」、「如果早一點假出櫃我還信， 太晚了」、「他出櫃會鬧家庭革命」。