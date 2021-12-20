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當渣男還諷王力宏「答案揭曉」　躲在28萬粉專！超扯黑歷史全被挖

▲王力宏。（圖／翻攝王力宏臉書）

▲王力宏。（圖／翻攝王力宏臉書）

記者曾筠淇／綜合報導

本站曾報導《曾是渣男還嘲諷王力宏！他曝「躲在10萬匿名粉專」：破千讚就公開》，媒體人黃揚明昨天透露，他以前曾處理過很多渣男，其中一位隱身在數十萬追蹤的匿名粉專中，想不到竟還有臉嘲笑王力宏；該文破千讚後，他也公布答案，自嘲「看這篇會不會被檢舉下架？」

昨天的貼文破千讚後，黃揚明就在臉書發文指出，柳林瑋經營粉專「MedPartner 美的好朋友」，因而結識讀大學的圖文作家（下稱B女）。柳林瑋提供免費做醫美的福利給B女，並提議對方可到他家兼差打掃工作，106年10月3日當天，他以怕弄髒衣服為由，提議B女換上他的衣服。

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B女聽從柳林瑋提議，換上對方衣服開始清潔柳林瑋家，怎料轉身就見對方只穿一件內褲。穿著內褲的柳林瑋詢問B女「要不要幫我按摩？」又問可不可以抱對方，然而還沒等到回應，就直接雙手正面環抱B女，並舔對方耳朵、伸手襲胸，還隔著內褲摸私處。

B女當時嚇壞了，但被壓在柳林瑋身下，所以無法反抗，一直到下體被碰觸時大喊「不要」，對方才總算停止動作，事後B女也趕緊辭職。柳林瑋事後雖聲稱自己未違反B女意願，不過法官並不採信，一審給予有罪判決，柳林瑋則已提上訴。

「到我家看貓？」緊接著，黃揚明再發第二篇文，說柳林瑋在大三時，擔任營隊幹部，因而認識讀高一的女學生（下文稱C女），兩人相約七夕情人節到西門共進晚餐。柳林瑋當時曬出貓咪照片，問C女要不要去他家看貓，對方因不知如何拒絕只好答應，然而待了一陣子就驚覺不對勁。

C女當時說要搭捷運回家，怎料柳林瑋卻堅持要開車送她回宿舍；在車內，柳林瑋詢問可否抱一下，C女因認為擁抱是正常禮儀，所以沒有拒絕，不過「這一下」卻非常久，柳林瑋雙手環抱後並沒有放開。

▲▼ 柳林瑋被」美的好朋友」前小編告妨害名譽出庭。（圖／記者劉昌松攝）

▲柳林瑋擁有太陽花「社運醫師」封號。（圖／記者劉昌松攝）

C女發現異樣後開始掙扎，大喊「手放開」、「我要下車」，然而柳林瑋卻不罷休，甚至強吻她；C女後來趁柳林瑋鬆手時，趕緊下車，但內心早已有陰影。事後C女仍被柳林瑋多次邀約，而心生恐懼的她則要求不要再見面。

針對此事，柳林瑋聲稱自己沒有強吻、擁抱C女，不解對方為何嚇到；律師則稱柳林瑋若對C女友強制猥褻意圖，不會選在會有路人經過的車上。對此，法官認為柳林瑋在車上強吻的行為發生在密閉空間，就算有行人經過也很難察覺不法行為，因此律師所言難以證明。

法官最終根據訊息內容認為C女確實沒有再與柳林瑋見面的意願，因此覺得律師的辯護之詞顯屬無稽。而此案，柳林瑋也已提上訴。

值得一提的是，黃揚明本來還有一篇A女的故事，不過貼文發布沒多久後就被下架，因此他也直呼「看這篇會不會也被檢舉下架？」

底下網友則紛紛回應，「這個比王力宏更需要追」、「一樣的手法，受害者可能不只3位」、「突然間養貓潮一時興起」、「我想養貓了」、「原來說要不要來我家看貓室友來由的啊」、「多的是～你不知道的事」。

本文經黃揚明授權引用

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