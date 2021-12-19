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曾是渣男還嘲諷王力宏！他曝「躲在10萬匿名粉專」：破千讚就公開

▲▼王力宏。（圖／資料照／攝影中心攝）

▲歌手王力宏與前妻李靚蕾。（圖／資料照／攝影中心攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

歌手王力宏近來被前妻李靚蕾以核彈級爆料毀滅，痛揭王力宏長年冷暴力、約炮、召妓、缺席孩子生日等行徑，讓他優質形象徹底毀滅。對此，媒體人黃揚明大讚李靚蕾冷靜的處理方式，並透露曾經處理過的一名渣男隱身在數十萬人追蹤的匿名粉專中。

黃揚明19日晚間上臉書PO文分析，李靚蕾的舉措，提醒了許多在婚姻中遇到另一半外遇、偷吃的朋友，知情後不要急著憤怒、攤牌，先靜觀其變、蒐集證據，關鍵時刻出手，才能在眾多親友的圍攻當中，給那個無情的人致命一刀。

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他以民進黨立委高嘉瑜被家暴的事件舉例，高嘉瑜曝光驗傷照片後，立刻打臉了林秉樞委託的網軍在網路上帶風向的舉措，「這些一擊必殺的能力、加上冷靜與沉著，才能逆轉局勢。」

黃揚明表示，他在週刊時期處理過很多渣男，其中有一位，最近仍然隱身在數十萬人追蹤的匿名粉專中，不斷地發文帶風向，甚至還有臉嘲笑王力宏，「本文破千讚，就來撰文揭穿這位渣男的真面目。」

網友看完紛紛留言，「卡」、「拜託血流成河！！」「拜託快破千」、「想知道，求八卦」、「一定要破千，我在等了」、「準備好爆米花了」、「置板凳，吃零食，看好戲」。

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ET快訊
王力宏控李靚蕾要求「每月生活費91萬」　被威脅5年
快訊／全文！王力宏控被李靚蕾索近9億贍養費
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陳建州被抓包「按讚Yumi貼文」！　回應認：也太扯了

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