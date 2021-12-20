「果然是自戀型人格！」醫看完王力宏聲明酸：中文不是人人都能學好

▲前妻李靚蕾一連串爆料讓王力宏優質人設毀於一旦。（資料照／攝影中心攝）

記者李佳蓉／綜合報導

王力宏近日遭前妻李靚蕾以核彈級爆料，優質人設毀滅，昨（19）晚才打破沉默回應，聲明卻被網友發現錯誤百出，且說法又立即被「蕾神」狠打臉，網友風向一面倒。ICU醫師陳志金一早更新完進度後，忍不住開酸「長文真的不是每個人都能駕馭的。」勉強將文章看完，得到「你果然就是被指控的那個樣子」的結論。

王力宏表示5年8個月的婚姻生活「活在恐懼、勒索，和威脅之下」，指控李靚蕾索討近9億台幣的贍養費等等。聲明卻被網友諷刺，他整篇文章的最後一句寫道「我的文筆表達沒有靚蕾好」，則是意外成為焦點，被笑虧「王力宏回應中唯一一句大實話」、「通篇下來就一句實話」、「嗯…………還是有句實話的」。

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律師李怡貞更提出2大疑點，直言這篇聲明文除了廢到「邏輯死亡」外，「稱謂奇怪且不一致」更證明了寫手眾多，也坐實李靚蕾懷孕卻被逼墮胎的說法，最後還諷刺問：「過往的歌真的是力宏你寫的嗎？」引來許多網友附和「婚內強姦不犯法嗎？要不要建議力宏去報警」、「很認真的看了力宏驚恐自白書，但真的沒重點」。

▲王力宏與前妻李靚蕾。（圖／翻攝自微博）

醫師陳志金今（20）早也在粉專狠酸王力宏論述能力差，「結果開油罐車的是本人！不寫還比較好，就說長文真的不是每個人都能駕馭的，中文也不是每個人都能學好，即使是自稱『龍的傳人』。」

王力宏聲明中錯字連連，將「面對」寫成「麵對」，「傭人」寫成「庸人」、「痕跡」寫成「痕蹟」，就連妻子李靚蕾日本名「西村美智子」都誤植為「西春美智子」，網友砲轟「到底多沒心」。陳志金則勸，這種關鍵時刻，寫好還是請專業人士潤一潤，「不要太相信Google翻譯和簡繁轉換，雖然是半夜，還是可以找到人幫忙的，不要逞強自己『麵』對。」

陳志金接著說，「最重要的是，大家勉強把文章看完之後，得到的結論是：『你果然就是被指控的那個樣子（自戀型人格Narcissistic）』。」直呼這不像答辯書，倒像是自白書，最後反問「為什麼要這麼見外的稱呼自己的父母呢？」

底下網友也留言呼應，「昨天困擾我讓我失眠的是，過去的歌詞到底是怎麼出來的...我被粉絲問到答不出來」、「為什麼他歌的詞卻可以寫這麼美，自白書真的看到灰煞煞」、「錯字一堆，他還是專業作詞作曲人餒」、「我女兒作文都寫的比他好了」、「其實是蝦的傳人吧」」。