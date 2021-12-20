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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

兩岸民族器樂「雲」上音樂會　陸網友大讚「南華大學太棒了！」

▲▼ 2021台鄂高校線上音樂會 。（圖／音樂會提供）

▲ 2021台鄂高校線上音樂會 。（圖／音樂會提供）

記者任以芳／武漢報導

不受疫情影響，海峽兩岸民族器樂迎新年專場音樂會18日透過線上模式舉行，由台灣南華大學、武漢音樂學院一起主辦。表演內容相當多元，古琴、二胡、嗩吶等中華樂器。音樂會透過互聯網平台直播，不少大陸網友即使沒去過台灣，透過網路力量聽到兩岸合奏，不少人點讚留言「南華大學記住你們了。」

▲▼ 2021台鄂高校線上音樂會 。（圖／音樂會提供）

▲南華大學與武漢音樂學院舉辦線上音樂會 。（圖／音樂會提供）

兩岸音樂文化交流平台18日19點30分準時在央視新媒體、抖音等平台直播，表演內容互相彈奏兩岸特色曲目。音樂會上半場由台灣南華大學師生演出，曲目有中共建政70週年中胡獨奏《贊歌》，絲竹樂隊演奏的台灣民謠《桃花過渡》《草蜢弄雞公》，古琴名曲《流水》、柳琴獨奏《赤壁》、嗩吶獨奏《二人轉牌子曲》等。

即使相隔一道海峽，透過網路傳送台灣現場美妙演奏，許多網友感動的留言，「太棒了」、「非常好聽」、「南華大學我記住你了，太棒了！」音樂會直播剛上線沒多久，數千名大陸網友雲端欣賞，一起幫南華大學師生加油打氣。

▲▼ 2021台鄂高校線上音樂會 。（圖／音樂會提供）

▲ 武漢音樂學院中樂系師生。（圖／音樂會提供）

音樂會下半場由武漢音樂學院中樂系師生擔任，曲目有描寫少數民族人民對未來生活充滿希望的古箏重奏《阿拉木·古麗把拉》，描寫台灣風土人情的琵琶重奏《台灣風情》，描繪古代絲綢之路上樂舞盛會景象的阮重奏《絲路駝鈴》、民樂合奏《絲綢之路》等。

由於受限疫情，兩岸師生無法親自交流。武漢音樂學院校長胡志平說，「希望通過此次音樂會，提升兩岸音樂學子對專研和傳承中華民族音樂文化的興趣，增強兩岸同胞對中華民族優秀傳統文化的認同和文化自信。」本次音樂會由湖北省人民政府台灣事務辦公室，武漢音樂學院、台灣南華大學主辦，湖北省台灣青年創業就業服務中心、武漢音樂學院港澳台僑事務辦公室協辦，武漢音樂學院中國器樂系、台灣南華大學藝術學院承辦。

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