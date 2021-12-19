台中男大白天爛醉開車　撞進路邊商家！害老闆全身傷

記者白珈陽／台中報導

台中市后里區19日下午發生一起酒駕事故，廖姓男子酒後開車行經甲后路一段時，因不勝酒力，直接撞進路邊一家麵店並波及隔壁機車行，還差點撞上1名騎士，車禍造成麵店黃姓老闆全身多處擦挫傷，廖男及機車行老闆無傷，幸當時店內無其他客人，未釀成更多傷害。警方到場即聞到濃濃酒味，經測廖男酒測值高達1.24，幾乎爛醉如泥，警方訊後依涉公共危險罪移送法辦。

▲廖男喝得爛醉，開車撞進路旁麵店。（圖／截取自記者爆料網）

警方調查，廖姓男子（31歲）今日下午3時42分駕駛自小客，沿后里區甲后路一段由西往東方向直行，突逆向行駛撞進路邊麵店並波及鄰近機車行，致使麵店黃姓老闆（63歲）身體多處擦挫傷，店內木板隔間也遭損壞；機車行詹姓老闆（42歲）及廖男無受傷，黃男經送往豐原醫治無大礙。

▲廖男開車直接衝進麵店。（圖／民眾提供）

據悉，廖男自稱今下午獨自一人在家喝啤酒，喝完後就開車出門工作。廖男呼氣酒測值高達1.24，已達爛醉程度，警方依法將他移送台中地檢署偵辦。

警方呼籲，民眾應落實喝酒不開車、酒後開車找代駕或指定駕駛，警方對於各項治安交通工作無假期，對於酒駕零容忍請民眾切勿心存僥倖、以身試法。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。