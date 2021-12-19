嘉市府唯一輔導電子類設計產品　嘉友電子直播無線麥克風亮相

▲嘉友電子結合設計力創新 推出「IINstyle全雙工直播無線麥克風」。（圖／記者翁伊森翻攝）



記者翁伊森／嘉義報導

2021年嘉友電子成立50週年，首度踏進3C產品製造行列，推出「IINstyle全雙工直播無線麥克風」，新品即將於12月24日起在台灣設計展文創園區展出。IINstyle是市府輔導的品牌唯一電子類產品，市長黃敏惠17日親自出席新品發表會，體驗新品展現的設計能量。

黃敏惠今天在會場成為首位使用IINstyle麥克風者，並指出市府爭取台灣設計展，期望藉設計思維導入城市治理，更要在生活與產業面藉由設計力不斷提升。本次嘉友電子在台灣設計研究院的輔導之下，與設計師曾熙凱(詩研設計師事務所創辦人)合作，從使用者角度不斷溝通、克服許多困難，推出「MAIIN SOUND」品牌，第一支新品就是「IINstyle全雙工直播無線麥克風」。

嘉友電子是嘉義市的「隱形冠軍」，電子產品行銷全世界，是「台灣精品」之一，技術品質絕對沒話說，嘉友電子將設計導入自家研發的產品，也是嘉義市城市品牌代表作，相信未來潛力無窮。

嘉友電子董事長孔德偉感謝黃敏惠市長爭取到台灣設計展在嘉義市主辦，並透過台灣設計研究院媒合發展新品，研發團隊與新銳設計師曾熙凱合作，不斷激盪討論，並請常言道創辦人蔣友常擔任品牌形象顧問，新品選擇站上當紅的網路直播浪潮，不僅產品品質要好，還具備許多創新、超前的功能，傳達企業的新世代形象。嘉友會持續投資再研發，讓設計力驅動嘉友下一個50年。

「IINstyle全雙工直播無線麥克風」首創三個第一：首先是「三機一體」，結合收納、攜帶與充電功能；第二是三段式降噪表現，不用等到後製，在收音的過程中即乾淨降噪，不論是在馬路邊、吵雜的市場、戶外都能清楚收音；第三是同時兼具監聽、單雙向收音，並輕鬆整合行動裝置，不論何種形式的行動採訪錄音、直播，IINstyle都能一機搞定。並且在自動偵測干擾源、超長使用時間以及多平台應用都有很好的表現。

嘉友電子從民國60年代以台灣第一支無線麥克風創業後，便堅持從嘉義出發、立足台灣、領航世界為目標，以成為世界美聲大廠的願景積極努力。今日嘉友與市府及台灣設計研究院共同推動產業設計力輔導專案，以MAIIN SOUND新創品牌之名，產出IINstyle直播無線麥克風，不僅功能獨特、造型時尚，麥克風的織布包覆以及復古圓潤的旋鈕造型，更是融合了嘉義市的溫暖與熱情，也充分體現了此次設計展的強大設計能量。