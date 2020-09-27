林雪峰接嘉義市旋風球主委　展現企圖心辦大型賽事

▲嘉義市旋風球林雪峰接任主委。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市體育總會旋風球運動委員會第二、三任新卸任主任委員交接典禮，蒞場觀禮的包含國民黨部蔡明顯主委、嘉義市多位議員、嘉義縣市大專校院暨各級學校校長等數十位貴賓，典禮在嘉義市教育處長林立生監交下順利完成，新任主任委員林雪峰也在交接後發表未來推展規劃，堅定表達旋風球運動所代表的運動熱情與推展價值。

▲嘉義市旋風球二任主委董燕輝(前排右一)接棒林雪峰(前排右二)。（圖／記者翁伊森攝）

旋風球運動委員會2015年在首任主委傅大偉議員帶領下正式成立後，積極的在嘉義市各級學校捐贈球具及示範教學，並不斷朝向公益活動方向發展；而第二任主委董燕輝接任後，更在108年首次舉辦嘉義市市長盃全國旋風球錦標賽暨2019年嘉義市總統盃國際旋風球邀請賽，成功吸引嘉義、新北、新莊等縣市選手，甚至還有香港地區的3組隊伍報名參賽，讓這項運動的推廣逐漸開花結果。

▲嘉義市旋風球主委交接。（圖／記者翁伊森攝）

林雪峰表示，旋風球是一項老少皆宜的活動，更可透過專業教練的教導，發展成為兼具專業技術的競技運動項目。，現階段在委員會的努力下，嘉義市部分的學校及社會知名社團，已經陸續開始成立相關球隊，並帶頭發展趣味闖關、雙人協力及團體競賽等運動模式；業已規劃透過專業教練的執教培訓種子教練團，參考國外競技規則確立整體發展推廣方向，爭取將旋風球運動列為正式體育項目為努力目標，從舉辦小型比賽到全國性競技活動一步一步邁進，希望成為家喻戶曉的全民運動。

▲嘉義市旋風球主委林雪峰接受親友祝福。（圖／記者翁伊森攝）

新任主委林雪峰上任後積極邀請合作贊助企業廠商，嘉友電子孔德偉董事長首次表態更率領團隊親自出席，更獲得「嘉友電子」的認同與贊助，未來將在各企業大力贊助支持下，將創造更多推廣與教育機會。未來也將開辦「總統盃」、「市長盃」、「議長盃」及「嘉友盃」等數項賽事，引領更多喜愛旋風球運動的朋友一同加入。