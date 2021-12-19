嘉義市專勤隊四不原則　鼓勵失聯移工及逾期外來人口打疫苗

▲移民署與民間聯手 四不原則鼓勵逾期外來人口安心接種疫苗。（圖／記者翁伊森翻攝）



記者翁伊森／嘉義報導

國際疫情由於Omicron變異株持續升溫，臺灣嚴守邊境，疫情雖然相對穩定，但入冬低溫使病毒容易傳播，且國內疫苗數量相當充足，為加速提高疫苗施打覆蓋率，移民署推動「逾期停（居）留外來人口安心接種COVID-19疫苗專案」，南區事務大隊嘉義市專勤隊及服務站與嘉義市政府衛生局等單位密切配合，採取「不通報」、「不查處」、「不收費」及「不管制」等四不原則，鼓勵失聯移工及逾期外來人口趕快到指定接種處所施打疫苗，專案期間至111年1月31日止。

為了讓逾期外來人口可以順利完成接種疫苗，移民署推動本次專案特別與民間合作，由指定民間團體協助接受「COVID-19公費疫苗預約登記」，嘉義地區的合作對象是「新住民當家協會」（地址：嘉義縣民雄鄉福樂村17鄰埤角147號、電話：0910-643316）及「爵士印尼風印尼店Toko Wiwi」（地址：嘉義市西區西門街1號、電話：05-2277319）。完成登記後，後續就會通知攜帶護照、居留證等證件，到指定處所施打疫苗，即使沒有身分證明文件或統一證號，民間團體也會請移民署協助處理，讓所有想要接種疫苗的外來人口，都可以安心完成施打。

嘉義市專勤隊隊長張添童呼籲逾期外來人口趕快出面施打疫苗，不會因為登記接種意願而被查處，也請民眾協助將專案訊息告知週遭認識的外國朋友，讓在臺灣生活的所有人，都能夠儘快獲得疫苗保護力，同心協力，戰勝疫情。有關專案資訊或問題，歡迎聯繫嘉義市專勤隊（電話：05-2313609）或嘉義市服務站（電話：05-2166100）提供諮詢服務。

