嘉義縣優先施政理念　社區長者照顧、身心障礙者及育兒議題

▲聖誕節報佳音！凝聚社會溫暖。（圖／記者翁伊森翻攝）



記者翁伊森／嘉義報導

聖誕節快到了，天主教會嘉義教區附設敏道家園、聖心教養院、安仁家園及安道基金會4個單位，17日上午帶領服務對象及工作同仁一同在嘉義縣社會局傳聖誕佳音，陪伴大家過節，天氣冷颼颼，但心裡暖呼呼！

社會局指出，此次活動安排服務對象參與聖誕短劇演出，讓長者、身心障礙者及孩童走出家居生活接近人群，享受冬陽溫暖，增加與社會互動機會，社會局長張翠瑤及社會局同仁也共同參與，張局長致上祝福及感謝，並分贈各單位聖誕禮物，洋溢濃濃聖誕佳節氣氛，場面溫馨熱鬧。

社會局表示，嘉義縣全國老年人口比例居冠，身心障礙人數也達3萬8122人，占全縣總人口數7.7％，全國第三高；不老社區照顧長者、重視身心障礙者議題以及支持父母育兒，安心就業，是縣長翁章梁的施政優先理念，縣府重視各項福利需求，積極佈建身心障礙照顧服務據點，長照2.0的建構以及公托家園設立，提供鄉親各面向的妥適照顧及服務。

張翠瑤說，疫情關係人們出門都戴起口罩防疫，疫情之下更懼怕社會間的冷漠，很感謝安道每年在聖誕節前夕都來報佳音，透過這樣的方式，讓社會局在服務弱勢身障、老大人、兒少的辛苦都感受到安慰，付出很值得，也體驗佳音的愛與祝福。