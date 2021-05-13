　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
公益 公益 互助 溫馨

你買愛心商品是他的成就　「食公益」計畫助公益團體自立

「食公益」計畫助公益團體自立（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲2021食公益捐助計畫。

圖、文／頂新和德文教基金會提供

許多公益團體負擔沉重，販賣自製商品是重要的收入來源，大家購買他們的商品，有時候不只是做公益，也是協助他們成就自己。彰化縣小嶺頂愛啟兒基金會研發水果果凍，利用學員們上藝術課程時的畫作，變成果凍盒的包裝，學員們並自己裝箱成禮盒。民眾購買他們的果凍，不只是一份愛心，也象徵對愛啟兒們畫作的肯定，邊吃邊欣賞他們的作品，感覺相當有氣質！

公益團體受限於服務對象的障礙，能經營的面向或服務有限，如果只靠民眾愛心，並非長久之計。2018年起，頂新和德文教基金會推出國內首創、結合飲食與慈善的「食食刻刻與愛同行──食公益」捐助計畫，補助公益團體推展與飲食有關的專案，也提供專業師資指導，協助他們檢視、改善營運問題，降低對外依賴，進而達成自立、共好的理念。計畫至今，累計捐助逾50個公益團體專案，金額超過3000萬元，累計受惠達400萬人次，包含老人、身心障礙者、高風險家庭與街友等。

頂新和德文教基金會秉持魏應充創辦人主張的「善愛為寶、台灣共好」理念，今年續辦食公益計畫，徵件活動即起至6月18日，預估獲選單位可至少獲得30萬元補助。過去補助單位包含研發果凍並運用愛啟兒們的畫作包裝販售的彰化縣小嶺頂愛啟兒基金會、立意打破「身障者產品就是做愛心做公益」的勝利廚房、透過一站式咖啡代工來強化自主營運的彰化喜樂小兒麻痺關懷協會、打造共食共學空間的更生少年關懷協會，及提供弱勢家庭送餐服務的新生活社會福利發展促進會等。

「食公益」計畫助公益團體自立（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲愛啟兒關懷協會。

「愛啟兒」緣起於織襪重鎮──彰化縣社頭鄉，學員大都曾就讀當地的國立彰化特殊教育學校，他們要在職場生存困難重重，若回歸家庭照顧，好不容易學得的工作、生活技能又會慢慢退化。為了不使學員們與社會脫節，其中一群家長提供襪子生產線讓學員實習，籌設日間小型作業所，成立工作室並創立品牌。每天8小時一半工作、一半學習。小嶺頂愛啟兒關懷協會賴幸宜執行長指出，學員有很多藝術課程，協會雖然積極尋找展出方式，讓社會大眾看到他們的才能，但是機會不多，所以他們決定自創舞台，將學員們的畫作放在各種產品的包裝上，有如在商品上開辦「愛啟兒藝廊」。

賴幸宜執行長表示，除了將學員們的創作用於果凍等商品，組裝、裝箱的過程也由學員完成，培養他們的專注力與耐心，並幫助孩子們心智穩定成長、學習自立，不造成家庭的負擔，去年更獲得衛福部社家署「永續in Power社會創新大賽」的「社會影響力獎」殊榮肯定。

「食公益」計畫助公益團體自立（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲彰化小兒麻痺關懷協會一站式咖啡。

另一家公益團體、彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會的Still咖啡系列產品由身心障礙者手工挑豆，並由國際烘豆師烘培而成，但過去缺乏行銷管道及通路，不易推廣。去年透過頂新和德文教基金會的協助下，採購更高效能的進口磨豆機，並透過擴大行銷，去年代工合作廠商成長至5家，今年營業額上看千萬。

「食公益」計畫助公益團體自立（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲彰化小兒麻痺關懷協會學員挑選咖啡豆。

「食公益」計畫助公益團體自立（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲勝利廚房大合照。

去年也獲選的勝利廚房張湘蓉經理表示，公益要能永續，就必須以產品及服務與社會對話，他們立意打破「買身障者產品只是做愛心、做公益」的刻板印象，希望推出有市場競爭力的產品。為此，勝利廚房的生產流程通過 ISO22000、HACCP 國際雙認證，選用天然、有履歷的食材，以「做給家人吃」的精神生產，頂新和德文教基金會的協助大大提升他們後場廚房及生產線的品質，進而提升產品競爭力。新生活社會福利發展促進會也表示，食公益計劃協助他們持續供應偏鄉弱勢物資及餐食；更生少年關懷協會林宥菁秘書長提到，該計畫協助他們社區廚房的服務，讓社區中家庭功能不足的孩子也有歸屬，降低偏差行為。

「食公益」計畫助公益團體自立（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲勝利廚房製作辛甘醬。

頂新和德文教基金會蕭巧怡副執行長指出，魏應充創辦人認為，基金會應協助社福團體自主維運、永續服務，期望透過定期捐贈及實質的支持能量，藉此逐漸降低對外部資源依賴，成就公益團體創新、成長與茁壯，因此捐助將以符合「自立」及「共好」方向者優先。蕭巧怡解釋，自立指的是社福團體以專案計畫提供受助者日常生活支持、改善生活，更鼓勵社福團體協助關懷戶重返社會，「共好」則是由基金會提供公益團體營運補助金，協助公益團體檢視與改善營運方面問題，進而有機會成為自主營運體。

今年度食公益捐助計畫，分為「自立」及「共好」2大方向，獲獎團體每間最低捐助助金額30萬元。報名計畫內容需為與飲食相關的「食公益」相關服務方案，其中以符合「自立」及「共好」方向者優先補助。除了經費挹注外，有感於社福團體因疫情影響募款績效銳減，獲獎團體能夠獲得客製化數位行銷課程乙堂，期盼社福團體能銜接數位落差，並藉此增進單位自主營運的能力，創造更多服務機會，達成自立共好！各案實際補助金額將由審查會議視申請內容核定，歡迎符合資格的社福團體，於6月18日前報名，2021年食食刻刻與愛同行──食公益詳細辦法請查詢（https://reurl.cc/zbvrLe）。

ET快訊
快訊／台北文山區國小「變電箱爆炸」！緊急疏散100名學生
說好CD組輪流停電！「ABEHJ」跟著全斷了　網哀號：停快1
蘆洲獅子哥1傳19人「暗黑始末一次看」　陳時中曝：確診者腦袋
快訊／確診者足跡疑現信義區　Neo 19公告封館消毒
快訊／不只停電！　新北這些區域「將停水」
快訊／全台超過201件電梯受困　「3縣市」未停電逃過一劫
快訊／進入第四輪限電「時間曝光」！　影響229萬戶
快下班了！全台大停電紅綠燈失靈　警、義交急動員

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 公益最新 全站最新

你買愛心商品是他的成就　「食公益」計畫助公益團體自立

高雄警與報案正妹「嬉笑猜年紀」　影片被流出檢舉！所長火速下台

吳青峰曝蘇打綠「被林暐哲逼休團」！　「心死了」深夜槓恩師：我沒有虧欠

身體不腐壞！泥土包裹高僧骨架　陸寺廟「15尊肉身菩薩」世界最多

自行車沒人騎竟在國道快速移動 比汽車還快...網笑：靈異腳踏車

「嬉笑猜報案人年紀」害所長被拔官 正妹還原情況：警察熱情有何不妥

基隆婦傳確診「女兒北市上班」　大樓某樓層12日起禁止出入

虎媽產後無奶「被迫與女兒分離」　重逢露驚訝神情：是我的孩子...

他靠「改變生活習慣」減下10kg 免運動也能告別大肚腩維持身材

蟑螂王！10坪房養270萬隻小強　每天花12小時照顧...月入20萬↑

屏東餐廳砸10萬設「醫用隔簾」　防疫+用餐安心！網：像急診室

你買愛心商品是他的成就　「食公益」計畫助公益團體自立

陳聖平生涯首轟獲關注　登上球隊官網標題、官方推特

蔡政府稱「風電取代核四」　蔡正元：再吹牛吧！供電量已到臨界點

黃子佼、孟耿如「10分鐘決定家宴喊卡」　無奈道歉：對大家很抱歉

萬華阿公店情慾交流成防疫破口　「萬華茶室文化老街」驚曝真相

《多情》又有人領便當！江俊翰開車撞山壁…黃瑄淚崩不要死

以色列、巴勒斯坦瀕臨「全面開戰」！　恩怨情仇一次看

超商必吃全新冰品懶人包！哈密瓜霜淇淋回歸　彈珠汽水聖代超邪惡

善耕365／高中開始認養育幼院童　她停不下來的公益之路！

達人不藏私小宅放大術！3招開闊家的大尺度

疫情所帶來的影響不會消失！零售商與電商的未來趨勢

高雄女監爆性侵案！監視器全程拍攝...遭辱數分鐘

公益熱門新聞

「食公益」計畫　助公益團體自立

王令麟長期力挺更生人獄後重生

13歲架網站　沈芯菱助農賣文旦

全台首次公益團體登東森購物開賣

王令麟未忘初心推更生人銷售平台

太魯閣出軌意外　愛爾麗捐贈300萬

王令麟打造世界首創口罩型聖誕樹

東森爸爸王令麟獲華人公益節表揚

致敬防疫英雄！王令麟暖贈3千萬自然美產品

王令麟、侯友宜力挺愛盲　東森會員熱烈響應

王令麟侯友宜幸福市集狂掃作公益

萬華阿公店單親媽獎勵孝親學童逾百萬

林心如任愛無限公益大使

美麗愛心！長榮空姐自拍年曆行善

更多熱門

相關新聞

魏應充邀資源班孩子進場觀賽

魏應充邀資源班孩子進場觀賽

中華職棒味全龍隊本周再到高雄，今年第二度擔任澄清湖棒球場主場球隊。龍隊復出推手、頂新和德文教基金會魏應充創辦人昨天促成高雄市二苓國小資源班學童首度到場觀賽，每當球員打擊出去，「哇！」聲歡呼連連。味全龍隊也不負所望，演出大逆轉，8比7奪下勝利。

盼善與愛持續循環　魏應充關懷弱勢族群

盼善與愛持續循環　魏應充關懷弱勢族群

重障獲身心障礙者職場楷模

重障獲身心障礙者職場楷模

他收到冷凍包子要立刻蒸熟原因曝

他收到冷凍包子要立刻蒸熟原因曝

社福團體義賣募款告急！　魏應充揪民眾給予「愛的GOOD力」　

社福團體義賣募款告急！　魏應充揪民眾給予「愛的GOOD力」　

關鍵字：

頂新和德文教基金會食公益愛啟兒喜樂小兒麻痺關懷協會身心障礙者

讀者迴響

熱門新聞

快訊／全台大停電！台北高雄爆災情

快訊／今再傳「破10本土確診」！內科大樓有員工家屬染疫

即／北市內湖某大樓爆家屬員工確診！公司停班1天

即／桃園某國小「2小學生疑確診」！

快訊／本土病例再增13例！

接觸者夫妻爽遊金門　手機關機躲隔離

即／興達廠跳電「事故原因」曝光

新北封城方案出爐！一張圖看10重點

華航空服員爆打AZ疫苗後眼睛血栓

快訊／快查電費單！全台C、D輪流停電

獅子會前會長「與阿公店小姐」有接觸！陳時中證實了

快訊／陳時中證實「蘆洲、宜蘭、諾富特」確診者病毒基因定序相同

鵝肉店肉身擋換水塔！住戶每天髒水洗澡崩潰

國家警報響！興達電廠事故大停電

媽媽坦言「有去阿公店」！真相讓全家傻眼

更多

最夯影音

更多
高雄警與報案正妹「嬉笑猜年紀」　影片被流出檢舉！所長火速下台

高雄警與報案正妹「嬉笑猜年紀」　影片被流出檢舉！所長火速下台
吳青峰曝蘇打綠「被林暐哲逼休團」！　「心死了」深夜槓恩師：我沒有虧欠

吳青峰曝蘇打綠「被林暐哲逼休團」！　「心死了」深夜槓恩師：我沒有虧欠

身體不腐壞！泥土包裹高僧骨架　陸寺廟「15尊肉身菩薩」世界最多

身體不腐壞！泥土包裹高僧骨架　陸寺廟「15尊肉身菩薩」世界最多

自行車沒人騎竟在國道快速移動 比汽車還快...網笑：靈異腳踏車

自行車沒人騎竟在國道快速移動 比汽車還快...網笑：靈異腳踏車

「嬉笑猜報案人年紀」害所長被拔官 正妹還原情況：警察熱情有何不妥

「嬉笑猜報案人年紀」害所長被拔官 正妹還原情況：警察熱情有何不妥

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面