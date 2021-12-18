4大公投案完封勝　蘇貞昌：會更謙卑為人民服務

記者陳家祥／台北報導

反萊豬、珍愛藻礁、重啟核四、公投綁大選等4大公投案，都因未達門檻不會通過，且不同意票都壓過同意票，民進黨獲得「4：0」完封勝。行政院長蘇貞昌晚間召開記者會指出，謝謝這段時間各方代表從不同方面給政府更多的指教，讓問題能思辨得更為完整，政府會就過程及結果，「更謙卑、更努力、更堅定地為人民服務，讓台灣更好，讓人民的意志更能實現」。

蘇貞昌表示，全台灣有800多萬國人同胞走出來，對並不是很簡單的公投題目表示清楚的意見，現在結果出來，我非常的感謝，國人同胞用最直接的民權表示對政府政策的堅定支持。有這樣的支持，我們更有信心，也知道要更努力完成人民的託付，讓台灣走出去、讓能源轉型走下去。

蘇貞昌說，公投從提案到公民團體到政黨到正反各方，都藉由過程思辨、溝通，大家從各方面對相關問題提出不同意見跟各種思量，我們都非常仔細聆聽，我們會對於有相關疑慮，政府會作更周延的考慮，而且會努力做到讓所有被質疑或可能發生問題的問題，讓他不會發生，會更努力做到更好。

「也謝謝這段時間，從不同方面給我們更多的指教，讓問題能思慮得更為完整。」蘇貞昌表示，特別對這過程中所有參與的各方不同的立場、意見的任何個人、團體、各方，表示最深的敬意跟感謝。

對於第一次不是跟選人綁在一起，而對這個題目也不一定每一個人都很熟悉，但台灣第一次直接只針對公投的題目進行非常理性仔細各方面的溝通，讓民主更成熟，讓各種問題能更理性更深入完整討論，這非常值得肯定。

蘇貞昌說，這也是對於上次公投綁大選產生混亂後，第一次面對公投投票，這次所有選務工作人員，包括警察以及各種資源力量，投入的努力，讓公投辦得順利圓滿表示敬意。

「台灣真的不簡單，從威權走到民主不過幾十年，現在落實民主。」蘇貞昌指出，因為有這麼好的民主環境，看到我們針對問題的討論根決定，透過公投來產生非常圓滿的結果。

蘇貞昌強調，政府一定會就這一次整個過程及結果，「直接更謙卑、更努力、更堅定地為人民服務，讓台灣更好，讓人民的意志更能實現」，會讓方方面面都得到更多的照顧，並且讓台灣不只是更有力，而且會讓世界更肯定台灣，讓台灣的各方面都更有力更美麗。

▲行政院長蘇貞昌於公投開票後召開記者會。（圖／記者林敬旻攝）