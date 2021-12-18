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王力宏不知道的事又+1？網友爆：大馬開唱曾要求「送女人到房間」

▲王力宏與李靚蕾結束8年婚姻。（圖／翻攝自王力宏IG）

▲王力宏與李靚蕾結束8年婚姻。（圖／翻攝自王力宏IG）

記者葉睿涵／編譯

王力宏爆出婚變後，前妻李靚蕾17日晚間發出約5千字的「毀滅性聲明」，扯出婚內出軌、約炮召妓等驚人真相，震驚演藝圈。消息傳至馬來西亞後，一名網友隨後向當地媒體《中國報》爆料，聲稱有位形象極佳的天王7、8年前到馬來西亞開演唱會時，竟親自開口要求工作人員「送一個女人到房間」，影射相關藝人正是王力宏。

據《中國報》報導，王力宏前妻李靚蕾17日指控王力宏與家人長期對她羞辱和冷暴力，還爆料王力宏在各個城市有眾多炮友和嫖妓。新聞曝光後，一名大馬網友立刻在《中國報》的Facebook留言指出，他的一位朋友是某天王大馬演唱會的負責人，因此他早在7、8年前就已聽聞一名天王召妓一事，而這名天王每次到國外開演唱會，回到飯店就一定會叫熟人安排將女人送到房間。

▲▼有網友爆料，一名天王曾在馬來西亞開唱期間召妓。（圖／翻攝自Facebook）

▲有馬來西亞網友爆料，一名天王曾在馬來西亞開唱期間召妓。（圖／翻攝自Facebook）

這名網友也告訴《中國報》，他的一名女性友人在當地的一家活動公司上班，長期負責海外藝人到馬來西亞辦活動時的住宿和行程，「她親口告訴我，藝人『玩女人』在娛樂圈是很平常的事，而且這位外表是好好先生的天王巨星也不例外」。

網友爆料，這名天王7、8年前到馬來西亞開演唱會時，某天工作結束返回飯店後，突然要求工作人員「替他找一個女的」。網友表示，由於這名天王的形象良好，因此他在聽到這個消息的當下也很驚愕，「藝人複雜的關係完全毀了我的三觀，我只能說圈內人真的很會玩」。

儘管《中國報》在報導相關新聞時，全程將藝人的名字打上了馬賽克，不過報導卻以照片和行文多種方式影射新聞主角可能是最近爆出花邊新聞的王力宏，而且記者也查出，王力宏確實曾在2012和2013年前往馬來西亞開演唱會。

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