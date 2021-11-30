水源市場攤商涉對同行鎖喉施暴挨告　法官查出被害人問題也不小

▲台北市水源市場外觀。（圖／台北市府工務局提供）

記者黃哲民／台北報導

在北市水源市場賣炒飯小有名氣的蘇姓男子，今年對另1名攤商鎖喉推擠，涉犯傷害罪嫌，蘇男認罪，但多位攤商連署向法官陳情，指挨打攤商經常用力摔鐵盤、每天持續約10小時，眾人都被這種噪音搞得身心壓力很大，蘇男去勸說卻惹禍，台北地院審理認定被害人不斷挑釁也有錯，輕判蘇男罰金8000元並緩刑2年，可上訴。

本案發生於今年（2021年）4月29日上午10時許，蘇男在水源市場1樓攤位備料，與本案提告攤商為了鐵盤撞擊聲響太大而起爭執，蘇男盛怒上前用雙手將對方鎖喉推擠，被害人報警指控蘇男動粗，造成他頸部挫傷，背部因撞擊攤位的貨品也受到鈍挫傷。

蘇男到案全部認罪，他和弟弟共同經營的炒飯攤因口味眾多、料好實在，很受學生族群歡迎，也常被媒體報導。法官認為蘇男應以理性態度溝通、解決彼此爭執，卻訴諸肢體暴力造成對方受傷，欠缺尊重他人的觀念，行為應受非難。

不過多位水源市場攤商聯名具狀向法官陳情，指挨打攤商經常把鐵盤子疊起來從高處往桌上摔，或是拿鐵盤直接丟到1公尺遠的水槽裡，「每天早上9點多會持續到晚上7點多，長期以來這種噪音造成我們身心壓力」，雖跟市場管理處反映但沒改善，蘇男替大家出面協調才會涉案。

法官認為，蘇男因勸說被害人別製造噪音而發生爭執，加上被害人一再挑釁「你來打我啊」等語，蘇男按捺不住氣憤才出手傷人，可見蘇男並非無緣無故或僅為私利而打人，且蘇男有意尋求和解，但無法聯繫被害人商談，法官據此輕判他罰金8000元並准緩刑2年，可上訴。

被害人本案另指控蘇男罵他「幹你娘」、涉犯公然侮辱罪嫌，蘇男堅稱當時走回自己攤位聽見對方叫囂，火大罵一聲「幹」發洩，才回頭衝去打人，法官指證人證稱蘇男起初態度平和，但被害人反應很大，一直放話「你來打我啊」，蘇男背朝對方罵「幹」、沒特別針對誰，可見蘇男只是發洩情緒、屬於個人修養的道德層次，但沒對著被害人謾罵，此部分判蘇男無罪，也可上訴。