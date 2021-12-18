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直擊／公投前夜蔡英文北高趕場催票　逾2萬人塞爆凱道

▲民進黨公投說明會台北場，總統蔡英文致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲蔡英文晚間親赴高雄、台北造勢，力催「四個不同意」。（圖／記者林敬旻攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

1218公投前夜，民進黨17日晚間同步在高雄、台北兩地串連舉行「四個不同意，台灣更有力」公投說明會，身兼黨主席的總統蔡英文登台疾呼「反對美豬進口這一題，是重中之重」，明天公投將左右，台灣能不能持續進步、能不能走向世界，吸引超過2萬人塞滿凱達格蘭大道，社群平台同時有近2萬人上線觀看直播影片。

蔡英文昨天晚上結束「台灣隊站出來，大步向前進」高雄場次後，隨即趕往台北凱道「台灣隊站出來，台灣行出去」公投說明會，副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、內政部長徐國勇、新竹市長林智堅、基隆市長林右昌、立法委員林昶佐、台北市黨部主委吳怡農、台灣基進前立委陳柏惟、民進黨台中第二選區立委補選候選人林靜儀也輪番上台，呼籲民眾出門投下「四個不同意」票，一起守護台灣前進的方向。

針對「選情」最為膠著的開放萊豬進口議題，蔡英文表示，這是這次公投最具挑戰性的議題，9年前開放美牛的經驗，證明符合標準且經過政府把關的牛肉，並沒有造成食安的問題，牛肉是如此，豬肉也會是如此，但有些家長仍然擔心自己的子女，因此學校裡供應的午餐以國產豬肉供應。

蔡英文坦言，民進黨在2012年在野的時候，曾經擔心過萊劑使用的問題；但在國際組織CODEX宣布相關的國際標準之後，那時候的黨主席蘇貞昌也宣布接受國際標準。她並指，「無論是台美FTA還是CPTPP，這都是台灣要擺脫被孤立的重要布局。美豬進口，就是關鍵中的關鍵」，雖然台灣半導體及電子產業在國際上占有一席之地，但仍有很多傳產產品受到關稅、非關稅障礙的阻礙，勢必要透過雙邊或區域的自由貿易協定，為這些產業打開國際市場。

蔡英文說，「走出去，與世界接軌，為產業爭取更多的機會，我們走得的路比其他國家更艱難、更坎坷，這是因為我們有一個鄰居，正用盡全力要阻止台灣走向世界，但是為了台灣生存發展，我們一定走出去」，呼籲民眾投下4個不同意，守住台灣防線。

賴清德表示，台灣站在對抗極權主義第一島鏈，台灣堅持民主、捍衛主權，不向共產主義低頭，國際社會都支持台灣，所以，台灣必須繼續邁向國際，4個公投若有任何一個通過，將會帶給台灣很大的衝擊，並形容說這4個公投就像是阻礙台灣走向國際去路的4個石頭，他要拜託大家，不論明天天氣如何，再怎麼忙碌，都要捲起袖子，出力把這4個石頭搬走，讓台灣繼續發展、繁榮，在國際社會與人競爭。

蘇貞昌談及，這次公投4案的題目被過度簡化，建議國人在投票前都該好好思考，才能為自己的決定負責。他舉例，「重啟核四」不是公投一通過就能立刻發電，「怪不得國民黨的（新北市長）侯友宜不肯講同意」；而「三接遷離」則沒說清楚要遷到哪裡去，不只讓南部空污難解，還有大家不願面對的缺電問題，「讓產業停擺外移、失業率提高、經濟受影響，這是你願意付出的代價嗎？」而至於反萊豬公投，蘇直言，對比中共軍機900架次繞台，美國軍機載疫苗來，台美關係史上最好，「這時候我們要選美國還是中國？」

▲民進黨公投說明會台北場，總統蔡英文致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨公投說明會台北場，總統蔡英文致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨公投說明會台北場，行政院長蘇貞昌致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨公投說明會台北場，內政部長徐國勇帶腳傷致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨公投說明會台北場，立委林昶佐致詞。（圖／記者林敬旻攝）

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