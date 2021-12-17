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正妹舉報前婆婆擁8房9店「不上班照領薪水」　官方回應了

正妹舉報前婆婆擁8房9商「不上班照領薪水」　官方調查回應了

▲女子實名舉報前婆婆，引發關注。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

婆媳問題自古以來就難解，直到現代也不例外。中國河南一名女子實名舉報前婆婆，內容包括長年不上班、月月領工資，占取國家財產，家中非常富有，有8套房產、9間商鋪、4輛汽車，食衣住行都是名牌，但巨額財產和消費來源不明。雖然前婆婆的工作單位已發表聲明澄清，但仍未平息公眾的質疑，而該名女子16日表示，會繼續舉報，希望相關部門介入調查。

據了解，女子舉報的前婆婆，是中國農業發展銀行太康支行員工，並稱前公公是某單位領導，兒子女兒都在其單位上班。女子痛訴，前夫和前婆婆多次對她家暴，還逼她在懷孕期間，跪地清理地板，前婆婆在2017年為了買房子，哄騙當時懷孕8個月的她「假離婚」，還承諾以後房子都留給孩子，並用她的名字在銀行貸款，殊不知最後真的離婚，更表示前婆婆在當地有權有勢，把她和孩子逼得走投無路，「我只求她們能放過我，讓我淨身出戶，永不牽扯」。

正妹舉報前婆婆擁8房9商「不上班照領薪水」　官方調查回應了

官方調查證實，女子的前婆婆的確為該銀行員工，而且存在請假天數較多，以及曠工、遲到、早退等現象，單位已對其給予嚴重警告處分，並扣發業績工資。不過，女子12月15日在微博發布一段錄音，爆料前婆婆「天天都沒來過」，隔天報平安表示自己和孩子在一起，目前安全，還說會繼續舉報，她本人願意配合提交所有證據。

由於女子公布的直接證據很少，因此對於前婆婆的舉報究竟是事實，還是誣告，仍有待進一步查證。

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