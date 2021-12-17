彭文正PO「高院判蔡英文敗訴」挨批說謊　告媒體與律師被法官打臉

▲彭文正稱高院發回更審是「論文門重大勝利」，挨批唬爛說謊怒告媒體與律師。（圖／翻攝自Facebook／彭文正）

記者黃哲民／台北報導

媒體人彭文正提告要求確認總統蔡英文的倫敦政經學院博士論文不存在，今年初獲高院撤銷他一審敗訴的判決，發回台北地院更審，彭在臉書po文宣稱「論文門重大勝利」、「高院判蔡英文敗訴」，被媒體引用蔡英文委任律師的反駁聲明，吐槽彭「唬爛不心虛」、「說謊」等語，彭告律師與記者共3人涉嫌加重誹謗，北院指彭的po文讓一般民眾誤認法院認定蔡英文博士論文不存在，判彭敗訴。

緊追蔡英文「論文門」真相的彭文正，2019年底提告要求確認蔡英文1984年英國倫敦政經學院（LSE）的博士論文不存在，隔年1月台北地院一審判決彭敗訴，彭文正上訴後，高院今年（2021年）1月撤銷「論文門」一審判決，發回北院更審，也就是雙方當事人回到原點，重新由法官調查審理、還沒判決誰勝誰敗的狀態。

不過彭文正在個人臉書po文，指稱高院發回更審是「論文門重大勝利」、「高院判蔡英文敗訴」，蔡英文在「論文門」委任的律師連元龍、張日昌隨即發表澄清聲明，強調發回更審並非認定蔡英文的LSE博士論文真的不存在。

《三立新聞網》政治中心依據2位律師的聲明，今年1月20日以《唬爛不心虛？彭文正造謠蔡英文遭判敗訴 律師傻眼砲轟》為題報導，附上2位律師的聲明稿全文，並刊登翻拍彭文正臉書po文，圖說註明「彭文正公然在臉書說謊稱『蔡英文』敗訴，律師傻眼反擊」等語。

彭文正自認po文內容真實不虛，卻被抹黑造謠說謊，提起自訴控告連、張2位律師，以及《三立新聞網》政治中心主任王家俊涉嫌加重誹謗。2位律師否認誹謗，他們的聲明用意是避免民眾誤認高院發回北院更審就代表蔡英文博士論文不存在，王家俊聲稱沒參與本件報導的撰稿或審核。

法官審理認為，本案連元龍、張日昌的聲明及媒體報導，的確會讓一般人認為彭文正所言不實，但彭文正本案po文所稱「論文門重大勝利」、「高院判蔡英文敗訴」，也足以誤導一般民眾以為法院真的認定蔡英文博士論文不存在，然而高院發回更審理由，僅在於糾正一審審理程序有瑕疵，沒實質認定該判誰勝訴。

法官指本案媒體報導雖使用帶有負面評價的「唬爛」等字眼，使彭文正感覺不愉快，但「論文門」訴訟本身具有相當公益性，彭文正身為公眾人物，對於外界評論應有更大容忍程度，加上連元龍、張日昌的聲明用意是澄清而非出於惡意，都是針對可受公評之事合理評論，據此判彭文正敗訴，可上訴。