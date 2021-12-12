嘉大校友捐贈51輛自行車及102座車柱　賀母校102週年校慶

▲嘉大校友捐贈YouBike 2.0運輸系統祝賀母校102週年校慶 。（圖／嘉義大學提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義大學11日在蘭潭校區舉行102週年校慶典禮暨YouBike 2.0校內站捐贈儀式及啟用活動。YouBike 2.0校內站運輸系統的建置是嘉大校友們送給母校102週年校慶的生日禮物，為全國首創。每年校慶典禮是嘉大校友齊聚回嘉的日子，邀請嘉大音樂學系弦樂團帶來膾炙人口的樂曲為校慶典禮揭開序曲，嘉大歷任校長、立法委員陳明文立委、嘉義市教育處林立生處長、中華民國嘉義大學傑出校友會羅清元理事長、林國村榮譽理事長、台灣嘉義大學校友總會張永霖理事長以及來自全國各地的校友等貴賓，蒞校參與盛會，場面隆重溫馨。

嘉大校長艾群表示，感謝校友們合力捐贈51輛自行車及102座車柱設置於蘭潭校區招待所、學生活動中心、行政中心、綜合教學大樓及嘉禾館等5處，希望未來有機會與嘉義市政府合作達到100輛自行車設置於校園內。今年10月完成設置後，每天約有5、6百位師生愉悅地騎乘公共自行車悠遊於校園穿梭，搭乘電動公車往返市區的學生也有無縫接軌的運輸工具，嘉惠全校師生外，周末假日也有逾百人騎乘自行車遊覽蘭潭風景區，達到校園與社區共存共榮之目標。

嘉義市長黃敏惠表示，自去(109)年12月引進公共自行車YouBike 2.0，在嘉義市獲得廣泛迴響，騎乘人次迄今將突破90萬人次。為擴大服務範圍提供學生交通便利性，嘉義市政府與嘉大及其校友合作將公共自行車YouBike 2.0系統引入校園，自今(110)年10月完工後，累積的租賃次數已超過2萬次，每日每車週轉率高達8.5轉，廣受學子喜愛。可見YouBike 2.0系統對學校的教育是非常有幫助的，希望這樣的教育合作模式可讓大學看到，因教育決定人才，人才決定未來，支持學校就是支持教育，也就是支持國家發展，市政府很高興能與嘉大及其校友們共同合作推動綠能校園。

今年6月間，因疫情嚴峻各大專校院皆無法實體舉辦畢業典禮，幸賴疫情趨緩，艾群校長特別在校慶典禮時頒發名譽博士予南良集團蕭登波總裁及宏福實業張聰淵創辦人，張創辦人因有要事在身，不克出席。典禮同時也頒發嘉大「110年度傑出校友」予陳明文立委及王美惠立委等15位校友、「110年度校友熱心服務及貢獻獎」予19位校友，以及榮獲「教育部110年度捐資教育事業獎勵」之單位與校友們，感謝校友們對學校的鼎力支持與愛護。