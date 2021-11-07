中華醫大53週年校慶　林晏旭等9人獲頒傑出校友

▲中華醫大53週年校慶典禮孫逸民校長頒發傑出校友當選證書及獎座，鄭啟瑞董事長頒發服務滿30年的資深教職員工。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中華醫事科技大學7日舉行創校53週年校慶典禮，孫逸民校長頒發2021年傑出校友當選證書，給國立台南二中校長林晏旭等9位傑出校友當選人，表彰他們的卓越成就為母校帶來榮光，董事長鄭啟瑞代表董事會宣布，2022年起全體教職員工比照軍公教調薪4％，引起眾人鼓掌歡呼。

中華醫大創校53週年校慶典禮上午9時在學校演藝廳舉行，蔡英文總統以賀電送來祝福，期許賡績優化大學治理內涵、發展務實致用技職，掌握高教轉型契機及肆應產業需求，為台灣數位經濟時代挑戰貢獻心力。

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校慶典禮上由孫逸民校長頒發2021年傑出校友當選證書及「華醫之光」獎座，當選人有林晏旭、林長庚、余志松、蔡德龍、王俊欽、徐榮隆、黃棋烽、徐照盛、李俊茂等9人。另也頒發蔡政潔、廖健森、詹家榜等3位年輕新秀校友「華醫新銳」獎座肯定。今年9位傑出校友當選人畢業自不同年代及科系，在各行各業卓然有成，事業遍及海內外，孫逸民校長為每位傑出校友披掛彩帶，讚揚他們是學弟妹學習的榜樣，更是中華醫大之光。

孫逸民校長分享中華醫大的辦學成果，包括畢業生就業率高居全國第五，台南第一；此外，為了讓學生有多元發展、具備斜槓專長，獨步全國全面開放雙主修，讓學生有意願的學生畢業取得雙學位證書。在國家考試方面，中華醫大培育了許多優秀的學生，像是醫技系年年幾乎都有畢業生在醫檢師全國高考進入前10名，今年又有一位畢業生醫檢師高考全國第一名，取得狀元榮耀；護理系今年一位五專應屆畢業生以平均將近90分的高分，拿下護理師國考全國第五名；職安系的畢業生也創下國家專業技術士證照考新年度全國最年輕雙甲級技術士的紀錄；視光系畢業生前年榮登驗光師國家高考全國第五名、驗光生普考榜首的殊榮，中華醫大無論在校園硬體設備積極建置及更新，學生優異表現的軟實力也令人刮目相看。特別是少子化衝擊之下，今年的新生註冊率非但未降，還比去年提高0.29%，數字雖小但意義非凡，這是辦學績效的最佳肯定。

董事長鄭啟瑞也在校慶典禮上宣布好消息，為響應政府調薪及感謝校方辛苦，經董事會會議通過，明年起全體教職員工比照軍公教本俸調薪4％，期盼繼續為校努力。

立法委員王定宇、全國校友會會長盧世乾、台南市校友會副會長潘顯堂、家長會副會長吳浩銘及各級民意代表也受邀致詞為中華醫53歲的生日送上祝福，此外，華醫董事會成員、前校長陳豐村、林壽宏、林金鵬、曾信超、台南地區各級學校代表踴躍出席校慶典禮，冠蓋雲集為華醫校慶增添熱鬧和喜氣。

為讓經濟弱勢家庭的學子安心上學，學校設置弱勢助學基金並接受社會各界捐助，受助學生在學業成績、技能競賽和國家證照考試皆有優異表現，校慶典禮上受助學生代表向捐款人獻花表達感謝，為校慶典禮增添溫馨。

而為感謝教職員工對校務的付出與表揚老師在教學、研究、服務及輔導的傑出成就，校慶典禮上也頒發感謝狀和獎金給服務滿30年、20年和10年的資深教職員，共有職安系陳建宏教授等24人獲獎；此外，年度教學評鑑績優教師共有餐旅系黃裕文助理教授等18人獲獎；研究績優老師有護理系孫逸民教授等6人獲獎；服務及輔導績優老師有運休系王文正教授等6人獲獎；109學年度教學優良教師有護理系盧國樑教授等16人獲獎。