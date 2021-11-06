　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

中華醫大53週年校慶運動會　系友回娘家與師生歡聚一堂

▲中華醫大53週年校慶運動會8位親善大使護送校旗進場，配合防疫由新生班代表選手參加開幕，操場熱鬧滾滾。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲中華醫大53週年校慶運動會8位親善大使護送校旗進場，配合防疫由新生班代表選手參加開幕，操場熱鬧滾滾。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中華醫事科技大學11月6日舉辦53週年校慶運動會暨社團聯合演出及園遊會，各系也廣邀系友回娘家祝賀母校生日，並與學弟妹共聚一堂傳承經驗與交流職場心得，運動場上趣味競賽加上接力競技，校園則有社團聯手表演，到處熱鬧滾滾。

▲中華醫大53週年校慶運動會8位親善大使護送校旗進場，配合防疫由新生班代表選手參加開幕，操場熱鬧滾滾。（圖／記者林悅翻攝，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

中華醫大校慶運動會上午8時30分在操場舉行，6位由學生組成的親善大使護送校旗進場揭開序幕。配合防疫，今年的運動會選手進場由新生班學生代表，在系旗的引導下進入會場。孫逸民校長偕同學校董事長鄭啟瑞及董事會成員揮手向學生代表致意，讚揚華醫學子精神抖擻、朝氣蓬勃。全體教職員生戴著學校特別訂製的防疫口罩，展現師生同心齊力對抗疫情、校園安全零感染的成果。

▲中華醫大53週年校慶運動會8位親善大使護送校旗進場，配合防疫由新生班代表選手參加開幕，操場熱鬧滾滾。（圖／記者林悅翻攝，下同）

孫逸民校長表示，從去年疫情疫燃起至今，全校採取許多以往不曾有過的應變措施，感謝全體師生的配合，讓校園一切平安，不僅如此，在防疫作為上也超前部署，優於他校，這是值得華醫人驕傲的成果，期待全國疫情能早日解封，讓大家無論是課業學習、運動休閒、旅行、國內外實習，都能恢復往日的正常生活。此外，孫逸民校長也以今年中華醫大田徑代表隊選手在全國大專院校運動會奪下9面金牌、12面銀牌、5面銅牌，總獎牌數在技專院校排名第一的優異成績，期勉每位師生無論在學習或競技上都能勇於創新突破，為自己、為學校締造佳績。

▲中華醫大53週年校慶運動會8位親善大使護送校旗進場，配合防疫由新生班代表選手參加開幕，操場熱鬧滾滾。（圖／記者林悅翻攝，下同）

運動會開幕式後展開師生趣味競賽及院系聯合接力賽，校園則有校慶文化祭社團聯合演出及園遊會、調保系的經絡調理保健中心以推拿義整展現專業技能學習成果。此外，各系也利用校慶運動會廣邀系友回娘家，包括護理系以「歡慶、同樂」為主題，邀請服務於各醫療院所的學長姐返校和學弟妹分享職場經驗；食品營養系則舉辦美食餐會，邀請畢業校友名廚蕭宗隆辦桌分享廚藝及美食；視光系也推出系友餐敘聯誼情感。

中華醫大迎接創校53週年校慶，連日來推出一系列慶祝活動，包民俗技藝週、草地音樂會、文化祭等陸續登場，並於週六和週日的校慶運動會和校慶典禮達到最高潮。

►Hello Kitty陪你下廚也太棒了吧！

ET快訊
鄧佳華預告「下周電視台找宜軒」！　4大條件曝下一步
Joeman「藍寶堅尼小牛只開1年」認賠賣了　新車主也崩潰
廟會女神脫了！　穿高衩泳裝「倒出超巨雙球」
2歲童遭埋剩遺骨！高大成曝「虐童特徵」追3關鍵
大安區住宅遭竊照片曝！網見1物酸小偷低能：最貴的不拿
國台辦宣布「制裁蘇貞昌」　陸官媒：家族財路將被斷！
峮峮被操到快吐！　哭喊：我真的好累
25歲男偶像窮到打零工！　連公車費都付不起

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

六福村人潮「沙丁魚式擠爆」畫面曝　網揭2原因傻了：難怪大排長龍

想煮出溫泉蛋！「理想熟度」時間表曝光　冷熱水有差

境外生再增2例確診！　校園累計總數達837例

中華醫大53週年校慶運動會　系友回娘家與師生歡聚一堂

王必勝獲防疫特殊貢獻獎　外遇醜聞神隱11天缺席頒獎典禮

大片「鋒面掃台」降雨熱區曝！下周狂掉15°C　這天最可能下初雪

快訊／北市本土女「可能是偽陽性」望撤案號　指揮中心下午說明

他嘴饞吃「好市多肉乾」怪怪的！3千人看傻：這缺貨超久

這家高檔飯店可帶寵物入住　鱷魚、狐獴、鴨子都來住過

65歲以下會騎打檔車月薪45K！　巡山員甄試今起開放報名

差點相撞！騎士轟「未禮讓直行」 老翁兒也加戰局幫腔：憑什麼兇

鄧佳華痛苦「自甩巴掌7次」道歉宜軒！　 5分鐘反省片結局網全怒了

鄧佳華告白第二彈！自搧7巴掌　喊：宜軒我愛妳...連千毅快崩潰

管線太老舊！陸民宅瓦斯桶起火　勇伯不怕危險...賭命用傘拖戶外

太興奮！陸男孩想幫超人打怪物　拿掃帚敲電視一敲秒壞：慘惹...

隨機抱小孩？媽嚇壞扛整台車逃　工人「為安全才抱起」遭控強制罪

小朋友認出黃偉晉：那個拍《終極一班》的　庫洛牌遭沒收...超氣「跟小櫻一樣要重找」

檢舉達人家外狂裝50支監視器！　男臨停被拍「求饒無效」爆衝突

鬆獅犬被蜜蜂叮吃藥超乖像天使　3藥丸2膠囊「噴出粉末」醫生驚呆

臭罵鄧佳華「強逼交往自毀宣告」 連千毅限期2天：再不行冷凍3年

六福村人潮「沙丁魚式擠爆」畫面曝　網揭2原因傻了：難怪大排長龍

想煮出溫泉蛋！「理想熟度」時間表曝光　冷熱水有差

境外生再增2例確診！　校園累計總數達837例

中華醫大53週年校慶運動會　系友回娘家與師生歡聚一堂

王必勝獲防疫特殊貢獻獎　外遇醜聞神隱11天缺席頒獎典禮

大片「鋒面掃台」降雨熱區曝！下周狂掉15°C　這天最可能下初雪

快訊／北市本土女「可能是偽陽性」望撤案號　指揮中心下午說明

他嘴饞吃「好市多肉乾」怪怪的！3千人看傻：這缺貨超久

這家高檔飯店可帶寵物入住　鱷魚、狐獴、鴨子都來住過

65歲以下會騎打檔車月薪45K！　巡山員甄試今起開放報名

王思佳婚禮一換新娘服「臉綠了」！隔5年抖出對方身分：防不了自己人

尷尬！勇士牛棚大將封王遊行太嗨　竟遭警方拖走險被逮捕

六福村人潮「沙丁魚式擠爆」畫面曝　網揭2原因傻了：難怪大排長龍

「神力女超人」低胸美腿搶風頭　巨石強森露65萬IWC扳回一城

牛排買一送一！雙11餐飲優惠懶人包　還有11元的牛五花

金髮牛仔妹遇網帥　約會被放鴿子...砸萬元買「保證金」求現身

猛威爾遭遇郭郁政　運彩看好統一勝味全

陸媒：默沙東正與陸官方磋商　探討引進新冠口服藥可能性

獨／蛇蠍女原是酒店「童話」　對戰包養男...從包廂一路打到大廳

大小三花貓背影照一比對　「渾圓肉屁＋曲線消失」她笑噴：潛力股

億萬富豪在私人農場建「受孕樂園」　2條件才能參加...讓20女同時懷孕

生活熱門新聞

台灣正在暴風雨前寧靜　醫模擬1狀況完蛋

國小作業找錯字　媽媽求救「快崩潰了」

命理師警告：立冬這4生肖身體會變差！3星座舊疾易復發

超商突公告「1新規定」　客人讚：結帳變超快

包養男都胖醜老　她約9男曝感想

男頭痛竟罹「螃蟹病」　別輕忽癌警訊

陽明山罕見景象！鄭明典曝小油坑現「觀音圈」

「3生肖」今起轉運！中大獎＋桃花旺...名利雙收

打完2劑莫德納「健保卡大走鐘」　疫苗貼紙也欺負他

在家叫太大聲！鄰居22字怒轟　真相糗大了

「超商1款零食霸主」店員卻嘆：跌落神壇

今起變天！入秋最強冷空氣來襲濕冷12度

在7-11「這舉動」GG了　網：不知道

孩書局吵買「彩色滅鼠板」　家長秒懂：國小超流行

更多熱門

相關新聞

中華醫大與USR計畫夥伴簽備忘錄

中華醫大與USR計畫夥伴簽備忘錄

中華醫事科技大學11月5日與6家USR合作的產企業簽署夥伴聯盟協議，並針對近期完成的USR各分項計畫舉辦聯合成果展，內容涵蓋循環經濟、綠色產業、醫療照護、青年微型創業、河川環境、醫事科普等執行成果，多元又豐富。

東海大學66歲生日快樂！疫情停辦運動會　全校健行

東海大學66歲生日快樂！疫情停辦運動會　全校健行

「米穀豆x綠生活」研討會

「米穀豆x綠生活」研討會

中華醫大餐廳獲頒台灣米標章認證

中華醫大餐廳獲頒台灣米標章認證

未來婆婆拋「務實7問題」女怒喊分　兩派戰翻破盲點

未來婆婆拋「務實7問題」女怒喊分　兩派戰翻破盲點

關鍵字：

中華醫大校慶運動會娘家

讀者迴響

熱門新聞

女歌手「生產途中昏迷」搶救16天離世　得年27歲

28歲女歌手車禍當場死亡！「遺體面目全非」

海底撈宣布關300店　市值蒸發1.25兆

酒店妹狠殺包養男！　一家人全認了：預謀殺害

台灣正在暴風雨前寧靜　醫模擬1狀況完蛋

特休怎請才爽？過來人都選星期一　原因神翻

婦昏倒　藥局CPR壓斷12根肋骨挨告

國小作業找錯字　媽媽求救「快崩潰了」

聖結石飛捷克「錢哪來的」　網揭2點：有料

連千毅妻「其實是混血兒」揭三圍整型真相！

命理師警告：立冬這4生肖身體會變差！3星座舊疾易復發

床上出現馬來貘？網笑：爆漿腸粉

17歲歐陽娣娣拍陸劇出道！　丫鬟造型曝光

正妹網紅爆淫片外流　「吃熱狗」真正主角曝

超商突公告「1新規定」　客人讚：結帳變超快

更多

最夯影音

更多
差點相撞！騎士轟「未禮讓直行」 老翁兒也加戰局幫腔：憑什麼兇

差點相撞！騎士轟「未禮讓直行」 老翁兒也加戰局幫腔：憑什麼兇
鄧佳華痛苦「自甩巴掌7次」道歉宜軒！　 5分鐘反省片結局網全怒了

鄧佳華痛苦「自甩巴掌7次」道歉宜軒！　 5分鐘反省片結局網全怒了

鄧佳華告白第二彈！自搧7巴掌　喊：宜軒我愛妳...連千毅快崩潰

鄧佳華告白第二彈！自搧7巴掌　喊：宜軒我愛妳...連千毅快崩潰

管線太老舊！陸民宅瓦斯桶起火　勇伯不怕危險...賭命用傘拖戶外

管線太老舊！陸民宅瓦斯桶起火　勇伯不怕危險...賭命用傘拖戶外

太興奮！陸男孩想幫超人打怪物　拿掃帚敲電視一敲秒壞：慘惹...

太興奮！陸男孩想幫超人打怪物　拿掃帚敲電視一敲秒壞：慘惹...

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面