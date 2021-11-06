中華醫大53週年校慶運動會　系友回娘家與師生歡聚一堂

▲中華醫大53週年校慶運動會8位親善大使護送校旗進場，配合防疫由新生班代表選手參加開幕，操場熱鬧滾滾。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中華醫事科技大學11月6日舉辦53週年校慶運動會暨社團聯合演出及園遊會，各系也廣邀系友回娘家祝賀母校生日，並與學弟妹共聚一堂傳承經驗與交流職場心得，運動場上趣味競賽加上接力競技，校園則有社團聯手表演，到處熱鬧滾滾。

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中華醫大校慶運動會上午8時30分在操場舉行，6位由學生組成的親善大使護送校旗進場揭開序幕。配合防疫，今年的運動會選手進場由新生班學生代表，在系旗的引導下進入會場。孫逸民校長偕同學校董事長鄭啟瑞及董事會成員揮手向學生代表致意，讚揚華醫學子精神抖擻、朝氣蓬勃。全體教職員生戴著學校特別訂製的防疫口罩，展現師生同心齊力對抗疫情、校園安全零感染的成果。

孫逸民校長表示，從去年疫情疫燃起至今，全校採取許多以往不曾有過的應變措施，感謝全體師生的配合，讓校園一切平安，不僅如此，在防疫作為上也超前部署，優於他校，這是值得華醫人驕傲的成果，期待全國疫情能早日解封，讓大家無論是課業學習、運動休閒、旅行、國內外實習，都能恢復往日的正常生活。此外，孫逸民校長也以今年中華醫大田徑代表隊選手在全國大專院校運動會奪下9面金牌、12面銀牌、5面銅牌，總獎牌數在技專院校排名第一的優異成績，期勉每位師生無論在學習或競技上都能勇於創新突破，為自己、為學校締造佳績。

運動會開幕式後展開師生趣味競賽及院系聯合接力賽，校園則有校慶文化祭社團聯合演出及園遊會、調保系的經絡調理保健中心以推拿義整展現專業技能學習成果。此外，各系也利用校慶運動會廣邀系友回娘家，包括護理系以「歡慶、同樂」為主題，邀請服務於各醫療院所的學長姐返校和學弟妹分享職場經驗；食品營養系則舉辦美食餐會，邀請畢業校友名廚蕭宗隆辦桌分享廚藝及美食；視光系也推出系友餐敘聯誼情感。

中華醫大迎接創校53週年校慶，連日來推出一系列慶祝活動，包民俗技藝週、草地音樂會、文化祭等陸續登場，並於週六和週日的校慶運動會和校慶典禮達到最高潮。