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台中今年詐騙1413件金額2.7億元　最多人上當的理由是這個

▲▼台中今年詐騙1413件，金額高達2.7億元，其中這理由最好騙。（圖／警方提供）,

▲▼台中今年詐騙1413件，金額高達2.7億元，其中這理由最好騙。（圖／警方提供）

記者鄧木卿／台中報導

詐騙集團橫行，台中市警方統計今年至11月，發生1413件詐騙案，詐騙金額高達2.7億元，其中網路投資詐欺357件最多，警方表示，臨櫃轉帳還有可能被機警的行員阻止，但如果是網路交易就完了，警方除了持續加強宣導之外，也提醒民眾小心查證。

▲▼台中今年詐騙1413件，金額高達2.7億元，其中這理由最好騙。（圖／警方提供）

台中警五分局及豐原分局日前透過銀行行員的通報，順利查獲提領車手，其中1名陳姓車手，堅稱自己來領錢只是幫朋友的忙，並無抽取任何佣金，但員警發現陳嫌的帳戶，金流顯有異常，且之前曾經涉詐欺案件遭列管仍不知悔改，當場喝斥講話要憑良心。

警方表示，受到疫情影響，民眾宅在家透過網路購物或投資，而詐騙集團也抓準民眾急於投資獲利及節省生活開銷搶便宜之心理，利用各種手法及詐術騙取民眾辛苦的血汗錢。

警方統計，今年發生1413件詐欺案，被騙金額高達2.7億元，最易被騙的前5名理由是，網路投資357件、解除分期付款詐欺251件、假網路拍賣139件、猜猜我是誰116件、假冒公務員102件。

警方為了防止民眾被騙，積極查緝，今年破獲1525件，比去年同期多了96件，而且結合各金融機構，建立阻詐防護網，於第一線行員發現民眾疑遭詐騙時，立即通報轄區分局派員前往攔阻，今年就成功阻詐計218件，金額1.2億元。

刑事警察大隊大隊長林明佐表示，網路世界陷阱多，呼籲民眾如接獲網路訊息或電話，表示有穩賺不賠的投資機會、或者稱涉及刑事案件須帳戶財產監管、抑或網路購物下單錯誤需重新操作等訊息，甚至是親戚朋友突然聯繫要借錢之訊息，這些都可能是詐騙集團的技倆，請先撥打110、165專案查詢，或直接到各地區派出所詢問，詳加查證，避免誤入詐騙集團的圈套。

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