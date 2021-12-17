桃園檢疫旅館7人病毒一致「6人改列本土」　擴大採檢471人結果曝

▲案16851相關確診個案關聯圖。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內接連發生檢疫旅館染疫事件，衛福部長陳時中今（17）早公布桃園旅館8人基因定序全數出爐，7人感染同一株Delta，當中6人改列本土個案。指揮中心今日公布最新採檢結果，總計採檢471人，除原已知確診個案外，並無新增個案，另有15人檢驗中。

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▲桃園防疫旅宿感染事件接觸者採檢結果。（圖／指揮中心提供）

桃園檢疫旅館群聚是案16851於11日自主健康管理期滿時採檢確診，進一步擴大回溯追蹤、擴大採檢、現場勘查，發現在同期間防疫旅館有8人確診，包含案16851在內有6人住在6樓，全數（案16768、16841、16851、16856、16821、16865、）病毒S基因序列相同，另1名8樓16862病毒也一致，都染Delta。

陳時中今早表示，如果民眾是進到防疫旅館才感染病毒，14天檢疫期就會有所突破，因為如果是在裡面感染，在7-14天檢疫期間就不一定驗得到，等到回社區自主健康管理後才有可能發病。不過，如果旅館有案例沒有及時移出，就會造成污染，只能靠多次採檢層層把關。

指揮中心說明，考量防疫旅宿為國內疫情控制關鍵，指揮中心即刻啟動防疫旅宿四大強化作為，多管齊下，嚴守社區防線：

一、強化監測作為，增加春節檢疫專案3項方案篩檢次數及查核與違規裁處：

(一) 3方案均於入境時、檢疫第3、7、10、14及第21天(自主健康管理期間第6-7天)進行PCR檢驗或公費快篩(詳附件)。

(二) 居家檢疫期間加強查核，違反規定者將加重裁處。

二、防疫旅宿防疫措施查核：邀集感控專家針對防疫旅宿進行全面查核，指導與協助防疫旅宿落實防疫管理措施。

三、防疫旅宿通風空調檢視：請勞動部勞動及職業安全衛生研究所協助全面檢視防疫旅宿之通風空調換氣情形，並提供改善建議。

四、加強有症狀通報：檢疫期間有症狀均要進行PCR採檢，以確實掌握可能個案。