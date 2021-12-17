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不停駛祭好康！阿羅哈客運平日「2人搭車1人半票」　來回票也打折

▲▼新冠肺炎本土疫情爆發，全國提升至三級警戒將於本周六滿月，指揮中心持續呼籲大眾減少不必要移動,台北轉運站內國道客運售票處幾乎空蕩無人,三級警戒滿月,旅客,乘客,車站,返鄉,旅遊,遊客,出遊,國旅,觀光,交通,搶票,大眾運輸,連假,春節疏運。（圖／記者李毓康攝）

▲多家客運公司推出優惠活動。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

阿羅哈客運原宣布本月13日停駛，不過因交通部公路總局介入，董事會決議繼續營運，今日貼出公告宣布將推出三大優惠，本月20日至明年1月13日間，平日搭車兩人購票一人享半票優惠，若去回程在指定時間搭乘，回程也可以半票計價。另外國光、統聯客運也都持續推出乘車優惠。

阿羅哈客運臉書貼文指出，為感謝長期支持的旅客，將推出三大優惠活動，優惠期間為本月20日至明年1月13日，第一優惠，會員購票點數雙倍送（台北－新竹、台中－嘉義不適用），點數可換優惠券。

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第二優惠，平日搭車「單趟」優惠，兩人購票一人半票，搭乘期間須於周一下午13點到周四末班車，且兩人為同班車次。第三優惠，平日搭車「來回優惠」，去回程皆需於周一下午13點到周四末班車期間，回程以半票計價。

▲▼阿羅哈客運優惠活動。（圖/臉書）

▲阿羅哈客運優惠活動。（圖/臉書）

國光客運也推出指定區間套票「買20送6」的優惠活動，購票期間至本月31日為止，持任意面額紙本五倍券，購買指定區間回數票，就可享有買20送6之優惠。

統聯客運則持續推出全時段特惠票「買十送二」及「買六送一」優惠活動，購票期限至明年4月30日為止，買十送二為一次購買10張全時段特惠票，贈送2張該區間免費乘車券；買六送一為一次購買6張全時段特惠票，贈送1張該區間免費乘車券，全時段特惠票之區間都適用。

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