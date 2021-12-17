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她吃飯喝水「吞刀片般劇痛」…飽受怪病折磨3年　竟是腦神經短路

▲▼南京女飽受怪病折磨數年。（圖／翻攝自江蘇電視台新聞頻道）

▲南京女飽受怪病折磨數年。（圖／翻攝自江蘇電視台新聞頻道）

記者鄭思楠／綜合報導

頭疼、牙疼、喉嚨疼，生活中很常見，但如果持續反覆就要警惕了！江蘇南京腦科醫院近日接診了一名女患者，3年來喉嚨一直像刀割一樣疼，連吃飯喝水都成問題，輾轉各地求醫，一直不見好轉痛苦不堪。直到醫院最後診斷才發現，她竟是因為腦神經「短路」。

據《江蘇公共新聞頻道》報導，女患者有此症狀已有三四年，此前曾求診各大醫院，包括耳鼻喉科、疼痛科，但都沒查出病因。由於喉嚨一直像刀割般痛，她生活被嚴重影響，更出現抑鬱、焦慮。近日，她輾轉來到南京腦科醫院就診，經核磁共振檢查，終於確診舌咽神經痛。

南京腦科醫院神經外科副主任醫師羅正祥說，「舌咽神經是我們腦袋里面的一根神經，主要管咽後壁、扁桃體、舌根底部、耳朵底部的感覺，舌咽神經在出腦幹的位置被血管壓迫到了，血管每次波動一下刺激下這個神經，導致神經異常地釋放生物電，產生電擊樣的、刀割樣的、針戳一樣的疼，一天可以疼痛幾次、幾十次、幾百次。」

據介紹，該病的年發病率僅得10萬分之0.2至0.7，很容易被誤診和漏診。目前，舌咽神經痛可以通過手術來治療。

醫生表示，手段只是在耳朵後切一個6公分長的口子，之後通過腦組織的縫隙找到壓迫舌咽神經的血管，再把神經和血管之間分開。經治療，患者情況已經好轉，終於能安心地睡上一覺。

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江蘇怪病舌咽神經

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