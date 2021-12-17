通緝犯神色緊張遭盤查　稱白色粉末是香灰警檢驗當場打臉

▲北市保安警察大隊前在環河南路三段執行路檢，意外發現自小客車吳姓女乘客及駕駛謝男攜毒。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市保安警察大隊第二中隊，日前於萬華區環河南路三段287號前執行路檢，發現謝姓駕駛自小客車後座女乘客神色慌張，請她下車配合受檢，驚見一包夾鏈袋，吳女著急解釋「是香灰啦！」警一眼看出是結晶物，經現場初驗竟是第二級毒品安非他命，當場拆穿她謊言；另也在車上搜出一級毒品海洛因。全案依違反毒品危害防制條例罪將謝、吳2人移送法辦。

保安警察大隊第二中隊小隊長莊正宏率警員陳建文、古恆城、關鉦育共4人，在15日在萬華區環河南路三段287號前執行路檢，發現1部自小客車後座女乘客神色慌張，請她下車配合受檢時，吳女不僅佯裝身體不適不方便下車，更謊稱沒帶證件試圖謊報身分，員警立刻請她下車後，經同意自行打開包包，員警眼尖馬上在該包包內發現身分證，經查證吳女竟是台北地檢所發布的二案毒品通緝，當場宣讀權利後將她實施逮捕。

▼吳女隨身包包竟攜帶第二級毒品安非他命，第一時間竟想框警是香灰。（圖／記者黃宥寧翻攝）



警也在她隨身包包內查獲疑似內裝毒品的夾鏈袋，吳女立刻緊張辯稱：「是香灰啦！」員警依專業判斷內為結晶物與香灰的粉末狀不同，當場識破吳女謊言，並經現場初驗係為第二級毒品安非他命（毛重0.29公克）；另在自小客車中央扶手查獲第一級毒品海洛因（毛重0.37公克）及第二級毒品安非他命（毛重2.11公克）各1包，駕駛謝男見狀自知難逃法網坦承所有，全案依違反毒品危害防制條例罪嫌將二人移請萬華分局偵查隊偵辦。