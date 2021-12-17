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大疆被美列入黑名單　研判暫無影響

▲美軍所用大疆科技DJI無人機。（圖／達志影像／美聯社）

▲大疆科技生產的產品包含無人機。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡紹堅／綜合報導

繼商湯之後，美國財政部16日又將曠視科技、大疆科技在內的多家中國科技公司列入投資黑名單。對此，曠視科技17日回應，對美國將曠視加入「中國軍工復合體企業（NS-CMIC）」清單強烈反對，這一決定與指控毫無事實根據。

曠視科技表示，美國政府2019年就以同樣指控將曠視加入「實體清單」，他們必須重申，曠視始終堅持「用人工智能造福大眾」的使命，確保技術對社會產生積極影響，並遵守在提供服務所在區域的所有法律、法規。

曠視科技強調，此次列入清單不會對日常經營產生影響，將繼續推動人工智能技術的進步，為客戶和社會創在最大價值。

根據《第一財經》報導，接近大疆科技的人士透露，該項消息對大疆暫無影響，「即便是產生影響，主要也是對公開市場投資的上市公司，大疆不屬於這一類公司。」

立昂技術也曾於15日發出公告表示，公司將被美國列入投資黑名單，但公司業務並不涉及美國市場，公司雲計算、大數據及智慧城市的平台和中台均為公司自主研發，被美國列入「投資黑名單」的事件，並不會對公司正常經營以及對所有客戶提供的產品及服務產生重大影響，對公司業績也不會產生不良影響。

此次被美國財政部列入黑名單的8家中國科技公司為雲從科技集團股份有限公司、曙光信息產業股份有限公司、利昂技術股份有限公司、曠世科技有限公司、東方網力科技股份有限公司、深圳大疆創新科技有限公司、廈門美亞柏科信息股份有限公司、依圖科技有限公司。

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