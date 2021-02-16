無人機作戰／中美PK制空權！　美軍不甩禁令「愛用大疆」

▲▼武警、無人機、炮兵遠火部隊的偵查炮校無人機，一般是旅屬炮兵才有的裝備。（圖／翻攝 中國軍網）

任以芳／綜合報導

去年，高加索衝突事件，「無人機作戰新型態」首次走進全球視野。目前，世界大國軍隊積極研發無人機，並且進行狙擊手訓練。中美兩國在使用無人機上，難得有志一同，解放軍、美軍都喜歡大疆，運用非常廣泛。即使美國方面下令禁止使用大疆無人機，美國警用、消防部門偵察無人機市場，無法找到替代品牌，幾乎成為「大疆重度依賴症患者」。

據《搜狐軍事》報導稱，解放軍是大疆愛用者，從日常訓練拍照、戰場偵查都使用大疆無人機拍照，很多軍事報導素材也是通過大疆拍攝。解放軍冬季訓練中使用大疆精靈4無人機進行偵查，精靈系列看來非常受歡迎，中外都愛用。

▲解放軍第71集團軍某旅直升機舉行海上實彈射擊演練時，採用無人機引導直升機海上超視距精確打擊，（圖／翻攝 央視）

另外，去年11月，大陸解放軍「首次」釋出最新畫面，第71集團軍某旅直升機舉行海上實彈射擊演練，採用無人機引導直升機海上超視距精確打擊，在濃霧籠罩天氣，進行超視距實彈射擊。「無人機搜索制導新模式，不僅可以減少惡劣天氣影響，還能增加射程，從而創新戰法，射擊精準度打100%。」不過，該報導沒有特別強調是使用哪種無人機型。

▲解放軍模擬巷戰，出動地面偵查無人機 。（圖／翻攝 央視）

報導指出，解放軍還為特種作戰部隊配備無人作戰車輛，也是大疆出品。近日曝光一款巷戰神器「機甲大師S1」地面器人，可以完成對敵方地表目標的偵察。但是，面對地形更為複雜的巷戰環境和建築內部空間仍然無能為力，巷戰被認為是最為殘酷的戰爭方式。

解放軍曝光的「機甲大師S1」地面器人，擁有比人眼還靈敏的人體識別功能，行動悄無聲息，擁有極好的隱蔽性。機甲大師的列裝可以解決瞭解放軍對建築內部空間的情報偵察需要，士兵進入建築物或路口前，可以依靠地面機器人打前哨，避免遭到伏擊。

▲美軍稱大疆無人機有「網路安全漏洞」，禁止軍隊使用。（圖／翻攝大疆微博）

報導指出，除了解放軍愛用大疆，美軍和很多的西方國家軍隊也使用大疆的產品。直到2017年美軍下令禁止使用大疆無人機，有消息稱，最初美軍考慮到信息安全問題，不允許軍隊購買和使用大疆無人機。西方公司自行開發小型無人機供軍隊使用，但是數年研發後發現，開發出的無人機並不能達到大疆的技術水準。並且因為生產數量少，價格非常的昂貴，軍隊都不願採購。有美軍士兵在執行任務時為了安全，自行購買大疆無人機使用，美軍禁令失去作用。

據大陸媒體《網易》軍事報導指出，據巴德學院（Bard College ）研究顯示，美國軍警單位，政府部門多達50 個州的政府部門都在使用無人機，其中 90% 由大疆製造。另外，美國陸軍曾宣佈決定退回大疆無人機，卻有附加條件，必要時允許大疆無人機在美軍中使用。

▲美軍所用大疆科技DJI無人機。（圖／達志影像／美聯社）

報導稱，大疆無人機佔美國科技產業70%市場，美國警用偵察無人機市場、消防部門救援無人機市場就也被大疆攻佔，無法找到替代品牌，幾乎成為「大疆重度依賴症患者」。

至今，美軍都未能將大疆從其內部、美國本土市場完全撤出。報導指出，2017年，美國陸軍宣佈決定退回大疆無人機，同時增加一條備案，非對稱戰爭小組提出的一項建議，「如果滿足某些條件，那麼將可以允許大疆無人機在美軍中使用。」

非對稱戰爭小組的工作是為美軍提供全球作戰信息支持，令美軍在當前、新興不對稱威脅中，迅速做好準備。其主要任務是，指揮、偵查、協助、培訓、資源整合等等，類似於軍師一樣的組織。即使面對美國嚴令禁止時，還是為大疆保留一線餘地。