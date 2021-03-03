以第一人稱飛行！　DJI FPV飆出時速140公里空拍機的快感

特約記者洪聖壹／綜合報導

FPV 空拍機不是 DJI 首創，市場上目前也有 2~3 款可以第一視角拍攝的空拍機，不過 DJI FPV 除了提供全新頭戴眼鏡裝置，還額外提供兩種不同的控制器搖桿，操作起來就像玩 FPS 射擊類遊戲一般，只不過這次是在真實世界。

DJI FPV 操作系統主要由 FPV 飛行眼鏡、圖傳模組、相機及遙控器組成，採用所謂 DJI HD Low Latency (HDL) FPV Transmission 技術，配合 DJI FPV Air Unit 可在 DJI FPV Goggles 上觀看 HD 低延時的畫面。透過 DJI FPV Remote Controller 可與 Air Unit 及 FPV Goggles 連動，藉由遠端設定，可以帶來 7ms 的操控回應。

上述所謂的“DJI FPV Goggles”，就是頭戴式眼鏡，它採用多天線技術，可有效保障圖傳穩定性，不過，雖然 DJI FPV 最高可以拍攝 4K@60fps 的影片，但是 FPV 飛行眼鏡可以 720P @ 120fps 拍攝高幀率圖像，從攝影機到螢幕顯示延時約 28ms。

透過機身搭載的相機模組，分別可拍攝 150 度視角影片、透過 RockSteady 防震技術確保拍攝影像穩定，同時也能紀錄 4 倍慢動作影片，最高能以 120Mbps 位元率紀錄 4K@60fps 影片內容。

DJI FPV 空拍機飛行傳輸範圍大概是 10 公里，支援透過 2.4GHz 或 5.8GHz 雙頻段自動切換傳輸，延遲時間約為28毫秒、傳輸位元率可達 50Mbps。

從官方介紹來看，DJI FPV 將以入門操控、專業拍攝為取向，其關鍵原因主要是搖桿上的設計，手持搖桿可以支援體感操作，簡單一個按鍵就可以讓空拍機快速起飛、加速飛行，DJI FPV 從 0 到 100 公里/小時僅需 2 秒完成加速，最高飛行速度可達 140 公里/小時，透過體感搖晃的方式，戴上眼鏡同步畫面的感覺就好像真的在空中飛行一樣，當系統偵測到危險，可以時速 72 公里的速度在 2 秒內停下。

另外一種搖桿就像一般電視遊樂器的遙控器，稱為 DJI FPV Remote Controller，主要針對穿越飛行應用所特殊設計，無需進行繁瑣的裝置調試，即可連接 DJI FPV Air Unit 及 DJI FPV Goggles，協助快速起飛、穩定操控，續航力約 7.5 小時。

還有一個相當酷的功能：DJI FPV Air Unit 具備廣播功能，使用 DJI FPV Goggles 進入「觀眾模式」並選擇使用與飛手相同的頻道，就可即時觀看飛手第一人稱視角畫面，照理說該模式應該也支援透過 HDMI 外接螢幕的方式共享。

針對平常喜歡玩同飛競速的人，這台最高支援 8 個 5.8GHz 通訊頻段，實現 8 機同飛。每位飛手享有專屬頻道，頻道間互不干擾。

試著想想，如果你能以時數 140 公里的速度，穿越峽谷、極地與海洋，那得要花多少經費、負擔多大的人身安全壓力才辦得到，但是 DJI FPV 已經完美展示了空拍機最應該有的姿態，原因在於它的穩定操控跟容易上手的周邊配件，雲台相機、腳架、機身葉片、外殼跟電池都可以更換，現在它也有了台灣售價，有興趣的人，可以就近到 DJI 試玩看看。

＊相關參考資料：DJI 官網、Twitter