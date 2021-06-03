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美軍無法說分手！　美媒：國防部批准大疆兩款無人機

▲美軍所用大疆科技DJI無人機。（圖／達志影像／美聯社）

▲美軍長期倚賴大疆無人機，近日國防部又解封「禁令」。（圖／達志影像／美聯社）

記者任以芳／綜合報導

先前美國政府擔心「大陸滲透國安系統」，禁止軍警使用大疆無人機。最新消息指出，美國《國會山報》（The Hill）昨2日根據其獲得的一份美軍的報告摘要，內容稱中國大疆創新（DJI）的兩款無人機已通過美國國防部的審查，獲准使用。

陸官媒《環球網》引述摘要稱，美國政府分析言將後，認為這兩款大疆無人機，「不存在惡意代碼或意圖」，建議與美國服務機構合作的政府實體及軍隊使用。

舉了解，製作報告的人是美國陸軍特種作戰司令部二級準尉亞當·普拉特（Adam Prater），他拒絕公開置評，美國國防部未立即回應置評請求。另外，美國諮詢公司博思艾倫(BoozAllen Hamilton)去年6月發布的一份報告證明大疆無人機的安全性，證實其不會回傳數據。

該報導還提到，美國內政部曾在去年1月以「網絡安全」為由停飛了其500多架大疆無人機，緊急任務除外。但在今年3月，該部門讓無人機任務更容易被認定為緊急任務。去年8月，美國內政部洩露的一份備忘錄顯示，美國內政部下達的「禁飛」和「禁購」令，讓美國消防部門防控山火更難了。

大疆發言人亞當·利斯伯格（Adam Lisberg）也表示，「這份美國政府的報告是迄今為止對我們最有力的證明，也是獨立的安全驗證，即多年來一直在說的——大疆無人機對於政府和企業的運營是安全的。」

據了解，美軍和很多的西方國家軍隊也使用大疆的產品。直到2017年美軍下令禁止使用大疆無人機，有消息稱，最初美軍考慮到信息安全問題，不允許軍隊購買和使用大疆無人機。

據巴德學院（Bard College ）研究顯示，美國軍警單位，政府部門多達50 個州的政府部門都在使用無人機，其中 90% 由大疆製造。另外，美國陸軍曾宣佈決定退回大疆無人機，卻有附加條件，必要時允許大疆無人機在美軍中使用。

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