　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

控妻作保欠8千萬房子被賣、黑道上門　夫求離婚卻輸了

記者黃翊婷／綜合報導

台中人夫阿強（化名）不滿妻子小美（化名）幫姊姊作保，欠下8000萬元債務，導致黑道找上門來，連房子也遭拍賣，一家人被迫搬離，氣得向法院訴請離婚；不過，小美表示債務都已經還清，之後夫妻倆不僅會一起吃飯、逛街，還保有性生活，感情並無破裂。台中高分院經審理後，不採信男方的說詞，裁定駁回，全案仍可上訴。

▲▼情侶吵架。（示意圖／CFP）

▲阿強指控受到妻子精神虐待，希望法官能判准離婚。（示意圖／CFP，與本文當事人無關，下同）

阿強在判決書中主張，1982年結婚之後，妻子因為理財投資不當，導致家中原有資產耗盡，影響到他當時經營的公司，多張支票跳票而被廠商列為拒絕往來戶，因此無法繼續經營下去，這才向外借貸並遠赴海外工作，維持家計，沒想到妻子仍不知收斂，2012年間幫姊姊（大姨子）作保，欠下8000萬元的債務，害他連坐落於台中市的房子也遭拍賣，一家人被迫搬離。

阿強提到，妻子因為銀行帳戶遭查封，2012年5月間竟要求自己以個人名義開戶，並把帳戶給她玩期貨，雙方因此發生肢體衝突，同年8月起開始分居至今；他強調，自始至終都不知道妻子在外欠債，直到有黑道找上門來才知曉，考量到雙方已經分居8年，前4年尚有來往，卻遭精神虐待，夫妻倆一直無法理性溝通，至今互不聞問、各謀生計，只在保險箱費用、機車牌照稅等問題偶有對話，其餘時間形同陌路，已經難以維繫婚姻，無奈之下才決定訴請離婚。

▲桃園市劉姓男子擔任某社區管委會總幹事，遭指控挪用管理費償還私人債務物挨告。（示意圖／取自視覺中國CFP）

▲小美坦承房子的確因為債務被拍賣，但她欠下的債務已經全數還清。

不過，小美反駁，丈夫說她理財投資不當害公司支票跳票，都不是事實也沒有舉證；至於房子遭拍賣一事，她的確因為幫姊姊擔保而導致房子被賣掉，但債務目前已經清償完畢，她現在沒有任何債務，債信良好。

小美接著說，夫妻倆分開居住是經過雙方協議的，她幾乎每天都會過去丈夫的住處，兩人經常一起逛街、吃飯，尤其是週五到週日，不僅常常同聚，偶爾也會有性生活，到2020年間仍有互動往來，感情並無破裂，更沒有所謂的精神虐待等事情。

台中高分院合議庭認為，阿強與小美分居之後的確仍維持互動超過4年，而女方雖然欠債，但並未導致家人因此被追債到陷入恐懼，女兒也順利從研究所畢業，生活一切正常，男方以「不堪同居虐待」為由訴請離婚，顯然無理由，最終不採信男方的說詞，裁定駁回告訴，全案仍可上訴。

►就是這件了！送男友當禮物

ET快訊
花蓮9隻狗抽搐脫糞亡！死因曝光　警列重大刑案
快訊／雷伊變「強颱」！　最新路徑圖出爐
CNN：雷伊恐增強為「超級颱風」！　災難警報升至最高級
獨／全台0本土再破功！　北市女確診「Ct值偏高」
知名音樂製作人「1家3口全罹難」！　飛機墜毀9人死
雷伊「開針眼」！全台連下5天時間曝　明探10度
《華燈》暗黑版尺度超大！ Swag女神COS「春光全露」
公車急剎婦跌倒昏迷！整車大人嚇呆　小六女「1舉動」感動網
吸毒男星3度離婚「窮到沒錢吃飯」！　嫩妻心死休了他

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

拉小王7小時連戰2摩鐵！人妻喊：我老公聰明到靠北　他看一眼抓包

公墓「貴重龍柏樹」沒人守！山老鼠鐵鋸盜伐全被拍　下場慘了

感人畫面曝光！小貓慘死路中　暖男國中生單車丟一旁溫柔移屍　

「殭屍車」白忙了！超大紙板遮牌+打開後廂車　警：根本沒違停

花蓮爆大規模毒狗！8犬屍胃中「驗出有機磷農藥」　警列重大刑案

留學生找4.8星舒壓館！慘遭按摩師硬上　她推拒哭求：我是女同志

他騎車沒戴口罩引2警盤查　車廂打開赫見「開鋒武士刀」

碰！載運大型機具未綁牢掉落　新莊大貨車闖禍「砸毀7車」

控妻作保欠8千萬房子被賣、黑道上門　夫求離婚卻輸了

議員涉漁船運毒案遭聲押　罪證不足法院放人檢抗告

跟著導航走！外送員卻騎到鳳梨田　路不平整路狂飆髒話：你拐我膩？

被當同類？見騎士戴兔耳安全帽　臘腸車上狂吼：為啥你能騎車！

遭爆棄養雙親！名醫父討千萬房產　蘇怡寧576字申明：長期情緒勒索

虐狗變態！詭異男書包藏反光鏡 直射柴眼睛近2分鐘還掏手機錄影

轎車巷內迴轉「倒車讓騎士先過」　突衝上人行道撞破花盆：歸剛唉！

王力宏親認離婚「決定分開生活」　與李靚蕾8年婚姻告吹：很遺憾

轎車違停車道被拍！副駕秒暴怒　錄影反蒐證嗆：你也停在白線上

王力宏傳婚變！情斷8年妻李靚蕾　2年IG無互動...經紀人：沒這回事

高中妹晚自習回家「被怪男跟蹤」　父苦等3次活逮教訓：再跟看看！

騎士「3貼闖紅燈」駕駛急煞閃避　追1公里攔車訓斥：撞到要算誰的

拉小王7小時連戰2摩鐵！人妻喊：我老公聰明到靠北　他看一眼抓包

公墓「貴重龍柏樹」沒人守！山老鼠鐵鋸盜伐全被拍　下場慘了

感人畫面曝光！小貓慘死路中　暖男國中生單車丟一旁溫柔移屍　

「殭屍車」白忙了！超大紙板遮牌+打開後廂車　警：根本沒違停

花蓮爆大規模毒狗！8犬屍胃中「驗出有機磷農藥」　警列重大刑案

留學生找4.8星舒壓館！慘遭按摩師硬上　她推拒哭求：我是女同志

他騎車沒戴口罩引2警盤查　車廂打開赫見「開鋒武士刀」

碰！載運大型機具未綁牢掉落　新莊大貨車闖禍「砸毀7車」

控妻作保欠8千萬房子被賣、黑道上門　夫求離婚卻輸了

議員涉漁船運毒案遭聲押　罪證不足法院放人檢抗告

霞喀羅滿滿帳篷無人睡　山友角落紮營「若遇黑熊只能大聲求救」

爬山驚見「七彩鬼影」飄空中！他愣了一秒發現神奇真相

警監聯合稽查取締改裝噪音車　3小時取締45件

美廉社開大絕「超狂新服務」神曝光！網爆驚喜：太方便了吧

山口俊繼承巨人王牌17號　「育成之光」接棒龜井善行

LINE 2021年貼圖榜單出爐　「鯊魚」異軍突起攻佔2席次

IOC出手平息彭帥風波　紐時專欄諷：和中國是共生互利的老友

婆婆過年包5萬！她卻「列7大罪狀」狂抱怨　網罵爆：快放生妳老公

花蓮毛小孩9死3失蹤列重大刑案　不排除環境用藥誤殺

花蓮爆8犬死亡驗出農藥中毒　涉動保法恐處1到5年徒刑

警攻堅推特色情直播！上空「榕兒」忙遮胸　淫亂現場曝光

社會熱門新聞

兒子傳的訊息都是亂碼　破門驚見他倒臥浴室3天

一家4口擠5坪房　國中少女許願有張床

女山友爬玉山疑地面結霜失足　墜50米亡

飛官吳彥霆撞山殉職！空軍司令部一審判賠466萬

五股ATM搶案大逆轉！護鈔保全落網

違規左轉撞癱騎士　判賠天價4029萬

體育局股長登中央尖山失聯5天　家屬求助跑山獸

美國學校遭威脅開槍　刑警持衝鋒槍竟未穿防彈背心

《天堂W》突鎖帳號　桃園逾千玩家組自救會

路邊可愛狗勾　高雄情侶偷回家

木工撞癱少東判賠4029萬　律師給2招

萬華百億地主意外身亡　子女爭產鬩牆

即／行人闖平交道遭普悠瑪撞死　中壢=埔心雙向封閉

五股3歹徒2小時就落網　全因所長機靈1舉動

更多熱門

相關新聞

王力宏離婚　財產分配「台美大不同」

王力宏離婚　財產分配「台美大不同」

藝人王力宏15日證實和結婚8年的妻子李靚蕾離婚，且「已提出申請」，網媒傳出王力宏身家30億元，後續財產分配成為另一焦點，律師陳豐年指出，如果要上美國法院進行訴訟的話，不見得能和在台灣一樣，由夫妻雙方平分婚後財產差額，以美國紐約州為例，可能會根據「衡平分配法則」，大幅調整雙方分配額度。

離婚是伴侶的「相互理解」

離婚是伴侶的「相互理解」

王力宏情歌吐愛情觀

王力宏情歌吐愛情觀

離婚阿伯為抖內女主播　扮正妹騙另一大叔

離婚阿伯為抖內女主播　扮正妹騙另一大叔

1天家用只有58元！她新婚1週受不了崩潰離婚

1天家用只有58元！她新婚1週受不了崩潰離婚

關鍵字：

台中高分院離婚

讀者迴響

熱門新聞

陶晶瑩搭高鐵巧遇男星！　悄舉手機偷拍：一路唬爛

陸第一懶人吃飯只要爸媽餵！雙親病逝23歲就活活餓死

兒子傳的訊息都是亂碼　破門驚見他倒臥浴室3天

弟弟陪睡　比特犬壓到腿麻仰頭崩潰

王力宏爆「離婚最後稻草」曝光！5年前就想分開

她盼男友「放夭八假」竟打1985　過來人：會很硬

她上駕訓班　逼教練狂噴8金句

吸毒男星3度離婚！　窮到連吃飯錢都沒有

幼兒園師「下班偷抽菸」她氣炸　網無奈：放過老師吧

比利時少女飛過台中空軍基地　台灣飛友怒了

冷氣團鋒面夾擊　急凍12度時間曝

王力宏老婆「超強大背景曝光」！

王力宏驚傳離婚了！知情人揭內幕

月經來這時瘦最快！3階段懂吃「血流超順不經痛」

下單老回購零件　PO對話養狗人秒懂

更多

最夯影音

更多
跟著導航走！外送員卻騎到鳳梨田　路不平整路狂飆髒話：你拐我膩？

跟著導航走！外送員卻騎到鳳梨田　路不平整路狂飆髒話：你拐我膩？
被當同類？見騎士戴兔耳安全帽　臘腸車上狂吼：為啥你能騎車！

被當同類？見騎士戴兔耳安全帽　臘腸車上狂吼：為啥你能騎車！

遭爆棄養雙親！名醫父討千萬房產　蘇怡寧576字申明：長期情緒勒索

遭爆棄養雙親！名醫父討千萬房產　蘇怡寧576字申明：長期情緒勒索

虐狗變態！詭異男書包藏反光鏡 直射柴眼睛近2分鐘還掏手機錄影

虐狗變態！詭異男書包藏反光鏡 直射柴眼睛近2分鐘還掏手機錄影

轎車巷內迴轉「倒車讓騎士先過」　突衝上人行道撞破花盆：歸剛唉！

轎車巷內迴轉「倒車讓騎士先過」　突衝上人行道撞破花盆：歸剛唉！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面