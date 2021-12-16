控妻作保欠8千萬房子被賣、黑道上門　夫求離婚卻輸了

記者黃翊婷／綜合報導

台中人夫阿強（化名）不滿妻子小美（化名）幫姊姊作保，欠下8000萬元債務，導致黑道找上門來，連房子也遭拍賣，一家人被迫搬離，氣得向法院訴請離婚；不過，小美表示債務都已經還清，之後夫妻倆不僅會一起吃飯、逛街，還保有性生活，感情並無破裂。台中高分院經審理後，不採信男方的說詞，裁定駁回，全案仍可上訴。

▲阿強指控受到妻子精神虐待，希望法官能判准離婚。（示意圖／CFP，與本文當事人無關，下同）

阿強在判決書中主張，1982年結婚之後，妻子因為理財投資不當，導致家中原有資產耗盡，影響到他當時經營的公司，多張支票跳票而被廠商列為拒絕往來戶，因此無法繼續經營下去，這才向外借貸並遠赴海外工作，維持家計，沒想到妻子仍不知收斂，2012年間幫姊姊（大姨子）作保，欠下8000萬元的債務，害他連坐落於台中市的房子也遭拍賣，一家人被迫搬離。

阿強提到，妻子因為銀行帳戶遭查封，2012年5月間竟要求自己以個人名義開戶，並把帳戶給她玩期貨，雙方因此發生肢體衝突，同年8月起開始分居至今；他強調，自始至終都不知道妻子在外欠債，直到有黑道找上門來才知曉，考量到雙方已經分居8年，前4年尚有來往，卻遭精神虐待，夫妻倆一直無法理性溝通，至今互不聞問、各謀生計，只在保險箱費用、機車牌照稅等問題偶有對話，其餘時間形同陌路，已經難以維繫婚姻，無奈之下才決定訴請離婚。

▲小美坦承房子的確因為債務被拍賣，但她欠下的債務已經全數還清。

不過，小美反駁，丈夫說她理財投資不當害公司支票跳票，都不是事實也沒有舉證；至於房子遭拍賣一事，她的確因為幫姊姊擔保而導致房子被賣掉，但債務目前已經清償完畢，她現在沒有任何債務，債信良好。

小美接著說，夫妻倆分開居住是經過雙方協議的，她幾乎每天都會過去丈夫的住處，兩人經常一起逛街、吃飯，尤其是週五到週日，不僅常常同聚，偶爾也會有性生活，到2020年間仍有互動往來，感情並無破裂，更沒有所謂的精神虐待等事情。

台中高分院合議庭認為，阿強與小美分居之後的確仍維持互動超過4年，而女方雖然欠債，但並未導致家人因此被追債到陷入恐懼，女兒也順利從研究所畢業，生活一切正常，男方以「不堪同居虐待」為由訴請離婚，顯然無理由，最終不採信男方的說詞，裁定駁回告訴，全案仍可上訴。