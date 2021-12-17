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8中企遭美財政部列投資黑名單　無人機大廠入列

▲▼美國民主峰會,美國總統拜登。（圖／路透社）

▲美國總統拜登。（圖／路透社）

文／中央社華盛頓16日綜合外電報導

根據美國財政部網站，財政部今天將8家中國企業納入投資黑名單，禁止美國人買賣這些企業若干公開交易證券，其中包括全球最大民用無人機製造商大疆創新（DJI）。

路透社報導，美國財政部把這8家中企列入疑似與中國軍方有關的「中國軍工複合體企業」黑名單，認定它們支持以生物特徵辨識方式，監視和追蹤新疆維吾爾人。

據美國專家與人權團體估計，近幾年在中國新疆，有超過100萬人被關進龐大的拘留營體系，主要是維吾爾人和其他穆斯林少數民族。中國則否認在新疆侵犯人權。

另外7家被財政部列入黑名單的企業為：臉部辨識軟體公司雲從科技（CloudWalk Technology）、超級電腦製造商中科曙光（Dawning Information Industry）、雲端運算公司立昂技術（Leon Technology）、人臉辨識技術公司曠視科技（Megvii）、雲端監控系統製造商東方網力（NetPosa Technologies）、網路安全集團廈門市美亞柏科（Xiamen Meiya Pico），以及人工智慧公司依圖科技（Yitu Technology）。

此外，美國商務部今天另將中國人民解放軍軍事科學院軍事醫學研究院（Academy of Military Medical Sciences）及其11個研究機構，列入出口管制「實體清單」（entity list）。

商務部也把華海通信（HMN International，前身為華為海洋）、江蘇亨通海洋光網系統（Jiangsu Hengtong Marine Cable Systems）、江蘇亨通光電（Jiangsu Hengtong OpticElectric）、上海傲世控制科技（Shanghai Aoshi ControlTechnology Co., Ltd.）、中天海纜（Zhongtian Technology Submarine Cable）納入出口管制清單，這些企業被控從美國取得或企圖取得技術，來幫助中國解放軍現代化。

今天被財政部納入投資黑名單的大疆創新等中企，也早已被列入商務部的「實體清單」。

美國今天的動作，外加上週對中國臉部辨識技術公司商湯科技（SenseTime）祭出的投資禁令，可能讓已很艱難的美中關係再惡化。

 

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