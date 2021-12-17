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火辣網紅「JoJo立」推公投　性感曲線讓千人激動喊：秒殺土條哥

▲▼G奶雪乳戰神「JoJo立」推公投　眾人狂讚：要土條哥面子往哪擺。（圖／翻攝自郭鬼鬼臉書粉絲團）

▲火辣網紅「JoJo立」推公投，性感曲線讓千人喊讚。（圖／翻攝自郭鬼鬼臉書粉絲團）

記者趙蔡州／綜合報導

核四公投領銜人黃士修近期在鏡頭前，多次做出模仿《JoJo的奇妙冒險》動漫角色中的「JoJo立」動作，引發各界熱議。對此，G奶「雪乳戰神」郭鬼鬼16日也在臉書貼出「「JoJo立」照片，呼籲大家18日務必行使公民權利去投票，照片曝光後收穫一片好評，短短6小時就累積超過8千人按讚。

▲▼G奶雪乳戰神「JoJo立」推公投　眾人狂讚：要土條哥面子往哪擺。（圖／翻攝自郭鬼鬼臉書粉絲團）

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▲郭鬼鬼分享「JoJo立照片」推公投。（圖／翻攝自郭鬼鬼臉書粉絲團）

郭鬼鬼16日在臉書粉絲團貼出照片，可以看見她做出《JoJo的奇妙冒險》中，替身使者殺手皇后（Killer Queen）的招牌姿勢，不同的是她的手上還拿著公投說明。她說，台灣人很幸運，能用投票決定未來，擁有平等參與公共政策的參與權，吵政治文、口水戰及罵總統等，呼籲大家18日行使公民權利去投票。

照片分享後短短6小時，就累積超過8000千多人按讚、300多人留言，有人說「這才是力與美的JOJO立，超過100分」、「這才是JoJo立啊，土條哥那是X小」、「專業人士果然不一樣，這樣大家才知道怎麼選嘛」，另外包含台北市議員林亮君、插畫家nagee、網紅鬼才阿水等人也現身留言，說「奇怪為什麼同樣的動作差這麼多」、「這樣要土條哥面子往哪擺」。

▲▼黃士修、邱威傑參加公投電視說明會。（圖／中選會提供）

▲▼館長因為黃士修模仿JoJo的姿勢拍照，又學得不像，因此被惹怒。（圖／取自飆捍臉書／記者林敬旻攝）

▲館長在臉書表示，「因為你學JOJO學得不像，我只好投不同意」。（圖／取自飆捍臉書／記者林敬旻攝）

黃士修近期出席電視說明會時，多次在鏡頭前做出JoJo立。對此，「館長」陳之漢15日發文暗諷，說出「因為你學JOJO學得不像，我只好投不同意」，他當天晚上直播時也解釋，對於黃士修一直攻擊侯友宜很不爽，好像這次如果輸了，就是被侯友宜害的，認為黃士修要推核電，就自己去推動，不要牽拖別人。

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