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麵包店算錯錢…客人狠噴一句話　老闆娘氣到「臉書公審」千人戰翻

▲▼麵包示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲麵包店店員算錯錢，客人狠酸「有些店家都會偷偷多算」，老闆娘氣炸不賣了。（圖／取自免費圖庫pixabay）

網搜小組／趙蔡州報導

台南市一名麵包店老闆娘在臉書表示，她日前在替客人結帳時，意外多算了一個麵包，對方事後回到店內表達不滿，她立刻鞠躬道歉，並承諾會退還金額，不料客人仍不放過繼續罵，甚至酸她「有些店家都會偷偷多算」，讓她覺得人格被污辱，貼文一出立刻引發網友熱議。

老闆娘在麵包店的臉書粉絲團表示，她12日傍晚在店內工作時，有一名客人在店內購買麵包，金額總共為370元，對方走出門後不久又回來，質疑店員算錯金額、多算到一個麵包，態度及口氣非常不好，由於她當下剛好在櫃台，就立刻替客人檢查明細。

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由於明細中確實有客人聲稱「多算到的麵包」，她立刻跟對方道歉，說「真的非常不好意思，是店員妹妹剛剛在一連串結帳許多客人時的疏失，多算了，非常抱歉」、「能夠理解客人不開心的情緒，事情也確實是員工的疏失，當下我本人在櫃檯跟她鞠躬道歉，也一併要退還她金額」。

客人此時卻突然說「我是不知道，你們店裡面裝潢這麼昏暗，（讓）我頭很暈，而且你們本來就該給明細啊（有給發票），我剛剛聽到小姐說什麼克林姆，但我又沒有買克林姆，是有人告訴我啦，像有些服務業，有些店家都會偷偷多算」，這種話讓她聽了非常錯愕，難過且非常生氣。

她表示，事情是他們店家疏失，她也真心誠意道歉，如果明細有索取，都願意提供，意外多算45元麵包，絕對不是故意的，「我們真心誠意的想處理，是否要退全額370給她，還是如何都可以，而且你（客人）也說了，你當時聽到什麼克林姆時，你知道沒有買，為何當你不提出呢」。

她認為，客人可以指責他們的疏失，也可以不再來購買，但是不能污辱她及店員的人格，誣衊說故意多算錢，「我真的很想說，我故意多算那個45元，我會有錢嗎，如果我們故意多算，明細還會在出單機上，完全沒有碰、沒有銷毀嗎，這是一個人為失誤！」

她最後決定完全退費，且不願意把麵包賣給該客人，「你要怎麼給我負評，我沒有關係，但是我無法販售給你」、「第一次這麼難過，如果今天我們有做不好，大家可以指教，但請不要污辱我的員工和我們店家的店格」、「做錯了我們一再道歉，也可以彎腰鞠躬，你可以不接受，但請不要如此言語污辱」。

▲▼麵包店算錯帳，客人怒噴反激怒闆娘拒賣了。（圖／翻攝自臉書）

▲貼文引發兩派網友回應。（圖／翻攝自臉書）

貼文一出立刻引發網友熱議，超過3000人留言論戰，有人說「餐飲業賣的是商品不是尊嚴好嗎，店家已有誠意道歉，消費者若不滿意，可以報警，誰說可以出言羞辱對方」、「店家做的太對了，不要讓客人以為花錢就是大爺」、「算錯不可能立刻發現，已經道歉加退款了，消費者繼續惡言相向，我是店家我也不想賣」。

但也有人認為「多算錢本來錯再先，道歉就好了，客人碎碎唸，做生意本來就忍一下就好了」、「自己犯錯在先，道歉了就一定要被原諒嗎，原諒是人情不是道理。不覺得這個客人是奧客，只看見店家的氣量小」、「我覺得這不叫骨氣，是格局太小了，畢竟是妳們算錯在先，讓客人唸兩句氣，消了也就沒什麼了」。

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