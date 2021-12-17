馬英九列核能4大優點　2030年全球超過600座核電廠

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馬英九點出核能4大優點　2030年全球超過600座核電廠

▲▼戰鬥藍公投說明會台北場,馬英九。（圖／記者李毓康攝）

▲前總統馬英九。（資料照／記者李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

「重啟核四」等四大公投案將於12月18日正式投票，前總統馬英九表示，目前全球核電廠有447座，到2030年時可能超過600座。支持重啟核四有4個目的：避免缺電、減少電價上漲、減少空污、維護國家安全。

清大原子科學院院長李敏、公投第十七案領銜人黃士修，今（16日）共同舉辦「核四商轉，給台灣一個機會」記者會，邀請包括馬英九、前副總統吳敦義，以及馬執政時期3任行政院長共同力挺核四重啟。

馬英九致詞時表示，7年前跟當時院長江宜樺共同決定將核四封存，但現在他們要對「重啟核四」表達支持。當年封存是因為時機不宜，各方意見不一，但現在支持重啟，是因為時機到了；支持重啟核四有4個目的，包括避免缺電、減少電價上漲、減少空污、維護國家安全。

馬英九認為，2018年以核養綠公投通過，跟世界趨勢一致，反核已經落伍，以核養綠才是主流，剛剛才落幕的COP26也有這樣的共識。他也細數蔡政府執政時期3次大停電問題，都是靠核二、核三救援，本月12日的停電也影響30萬人，缺電問題嚴重。

馬英九指出，蔡英文執政期間綠能成長緩慢，5年半僅增加0.7%，距離今年規畫的12%目標還相當遙遠。而天然氣安全存量夏天只有7天，在兩岸緊張下，國安風險高，估計每戶電費可能會上漲近3萬元，且如果不快速減碳肺腺癌會死更多人，重啟核能很重要。

馬英九提到，包括聯合國經濟委員會、歐美都強調以核減碳，因為不用核電，2050達不到碳中和，核電可以24小時發電，便宜、不排碳、已被視為綠能。以美國來說，雖將老舊核電廠除役，但也補助新電廠設立，並協助烏克蘭、羅馬尼亞、巴西、印尼、波蘭、肯亞等國興建核電廠，即使過去民主、共和兩黨吵翻天，但現在對發展核能意見一致。

馬英九也舉中國大陸為例，中國大陸規畫2030年前投入5000億美元、興建150座核電廠，總數將達到201座，成為世界最大核電國，另外如產油國沙烏地阿拉伯等也都在興建核電廠，目前全球核電廠有447座，到2030年時可能超過600座。

馬英九強調，這是世界能源轉型的現實，不管喜歡或不喜歡，若台灣再不跟上世界腳步，會遭到國際社會譴責，出口貨物將被徵收高昂的碳稅，所以重啟核四不能拖延，這不是哪個黨派的利益，而是中華民國的利益。

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