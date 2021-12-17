高雄今年4處社宅動土興建　一張圖就知「這一區最多戶」

▲高雄三民區明仁好室社宅示意圖。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

繼11月15日高雄左營區崇實安居、19日鳳山鳳松、鳳誠安居社會住宅動土，國家住都中心本月23日也於三民區明仁好室社宅舉辦動土典禮，累計今年高雄市共有四處社會住宅動土興建，朝一萬戶社宅供給目標穩定推動。在4年拚10529戶中，光是前鎮區就有3362戶，是全高雄最多的行政區。

行政院長蘇貞昌先前宣示將全力協助高雄興建社宅，目標從原來的8800戶提升為1萬戶。高雄市長陳其邁表示，目前高雄市政府已有363戶出租，興建中的凱旋青樹（機11）及三民中都社宅計359戶，將在明年陸續釋出；另外，高雄市副市長林欽榮則表示，今年底之前一定發包到50%開工率。

▲前鎮區是高雄社宅最多的行政區，共有3362戶。（圖／翻攝自Facebook／陳其邁 Chen Chi-Mai）

中央跟地方攜手破萬戶高雄社宅，根據區域分布圖來看，社宅最多的行政區就是前鎮區，包括「亞灣社宅」1600戶、「前鎮-1A」1660戶、「前鎮-2」102戶，共計有3362戶。

為讓更多青年朋友能入住社宅，高市府重新檢視社會住宅的入住資格，將放寬條件提供年輕朋友就業居住，希望達到社會住宅40%的比例保留給中低收入戶等經濟弱勢民眾，另外60%開放青年朋友申請，近期將公布放寬後版本，全力解決市民居住需求。

▲高雄三民區明仁好室社宅示意圖。（圖／記者賴文萱翻攝）