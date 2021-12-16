▲澎湖野生土魠魚製作！胡媽媽灶腳「土魠魚漿」明年1月開賣，花枝漿同步登場。（圖／東森購物提供）

記者黃士原／台北報導



每年入冬以後，即是澎湖土魠魚的盛產季節，野生土魠魚年年都會在冬季迴游到澎湖海域，進行補食，因此在澎湖海域所捕獲的土魠魚，體型會特別肥美且接近橢圓形。胡媽媽灶腳本次特地精選10公斤以上的澎湖野生土魠魚，精心製作成土魠魚漿，特別適合過年闔家團圓的火鍋餐聚享用，明年1月東森購物網ETMall+東森電視購物開賣。

野生澎湖土魠魚因而擁有澎湖「白金」之美譽，魚肉富含蛋白質與魚油，無細刺、無腥味，讓土魠魚成為老少咸宜的優質魚品，澎湖土魠魚講求「鮮、膠、肥」，並且此時澎湖的土魠魚擁有獨特的香氣和油脂，Q彈鮮甜，口口都吃得到土魠魚肉，即使下水煮湯，清水都立刻秒變鮮美魚湯，入口即化。

澎湖正好處於冷暖流的交接匯集之處，浮游生物數量特別豐富，使澎湖海域的花枝不僅產量豐富且特別肥美。有別於小管與軟絲體內水分較高，花枝的水分含量適中，較適合打漿與定形，胡媽媽灶腳花枝魚漿，完全使用新鮮花枝下去打漿製作，製作出來的花枝魚漿才能保有花枝彈牙鮮嫩的口感與濃郁的花枝清甜美味。

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▲胡媽媽灶腳的烏魚子醬以全球首創採烏魚子泥及烏魚子塊製成。（圖／東森購物提供）

另外，胡媽媽灶腳的烏魚子醬與烏魚黃金絲醬也是年節贈禮最佳首選。胡媽媽灶腳的烏魚子醬以全球首創採烏魚子泥及烏魚子塊製成，胡媽媽灶腳負責人胡庭妮說明，「胡媽媽灶腳－烏魚子醬」每一罐都是用3片3兩的野生烏魚子製成，野生烏魚子油脂比例剛剛好、吃起來不膩口，而且也不會添加藥劑、防腐劑，才能讓消費者吃得安心，人說「冬天吃烏正當時」，因為野生烏魚子每年只有冬天才吃得到，而且產量不固定，要有品質夠好、量足的烏魚子，根本就是看天吃飯，也因此每年胡媽媽灶腳的烏魚子醬都是限量販售，賣完只能再等明年。

選定合適的野生烏魚子後，必須遵循古法日曬、濕式熟成、脫模、拌料、手工切片…繁複的做工，只為了提供最高品質的美味醬料給消費者。胡庭妮說，「我們突破傳統，以黃金比例打造烏魚子泥加烏魚子塊，讓一罐醬吃得到兩種口感更有層次，而且每一塊烏魚子都是阿姨手工用熱刀切成1X1公分，為了切出正方形，光去除烏魚子圓弧邊邊的部分，耗損率就高達30%」，如此講究的工法及對品質的堅持媲美職人精神，才能在眾多品項中脫穎而出，獲得頂尖廚師們的青睞。

▲「烏魚黃金絲醬」則是以野生烏魚切塊搭配干貝揉絲的雙重口感。（圖／東森購物提供）

「烏魚黃金絲醬」則是以野生烏魚切塊搭配干貝揉絲的雙重口感，胡媽媽堅持手作職人精神，全程採取手工揉絲取代機器揉絲，來保持干貝肉質彈性，使得干貝口感絲絲分明，保持焦糖乳白色澤。並採用野生烏魚，散發金黃色光澤，肉質香、油脂少，蛋白質含量高，無添加任何抗生素，難能可貴的是滿滿濃郁魚香，而無半點土腥味。胡媽媽灶腳「烏魚黃金絲醬」每瓶製作需歷經365天等待，加上十道嚴謹工序(1.取卵 2.綁線清洗 3.日曬 4.切塊 5.挑沙筋 6.揉絲 7.拌炒 8.填充 9.高溫滅菌 10.滿瓶包裝)，才能成就黃金比例的絕佳美味。

▲胡媽媽灶腳的年菜當然也應景推出「魚翅鮑金湯」。（圖／東森購物提供）

而身為台灣海味之光，胡媽媽灶腳的年菜當然也應景推出「魚翅鮑金湯」，食材精心挑選—金華火腿，香菇，精選干貝，上等鮑魚，富貴金排魚翅，頂湯等，採文火武候，歷時精心慢燉而成，並將滿滿的膠原蛋白，封鎖在金湯內，用料上選精實，而且堅持良心不漲價，是佳節闔家團圓，孝親與家人分享皆宜的一道頂級美味珍饈。