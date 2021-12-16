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「漂亮愛爾麗整形外科診所」通過「診所美容醫學品質認證」　 A咖品質有保證

▲▼ 「漂亮愛爾麗整形外科診所」通過「診所美容醫學品質認證」　 A咖品質有保證 。（圖／品牌提供）

圖、文／愛爾麗提供

財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會（以下簡稱醫策會）今（16）日於張榮發基金會國際會議中心舉辦品質認證授證典禮暨記者會，授證團隊數為歷年之冠，共有118個團隊，包含「疾病照護品質認證」、「健康檢查品質認證」、「卓越機構美容醫學品質認證」、「診所美容醫學品質認證」及「診所細胞治療品質認證」5項認證，近300人參與本次盛會，衛福部石崇良次長、劉越萍司長也到場勉勵授證團隊。

醫策會長期為國人健康把關，針對個別疾病治療提供疾病照護品質認證；推廣預防勝於治療之觀念，提供健康檢查品質認證；因應美容醫學興盛，推出美容醫學多項認證，攜手醫療機構共同展現卓越醫療品質，參與團隊數逐年增多。

美容醫學品質認證通過之醫療機構
為促進美容醫學品質及確保受治者安全，於102年開辦卓越機構美容醫學品質認證，強調機構「魅力品質」的展現，提供顧客超乎期待的超高品質，強調專業提升、顧客關係管理、智能化管理、創新服務展現及顧客經驗等重點，鼓勵國內提供美容醫學服務之醫院及診所參與；為進一步提升國內美容醫學服務之品質及民眾就醫安全，於108年與衛生福利部共同開辦「診所美容醫學品質認證」，以「安全」為基礎，協助機構檢視其整體性作業，鼓勵更多診所參與認證，提升我國整體美容醫學品質。

醫美龍頭愛爾麗旗下「漂亮愛爾麗整形外科診所」通過「診所美容醫學品質認證」其中項目含擴美容手術、光電及針劑注射治療等，今(16)日於張榮發基金會國際會議中心參加品質認證授證典禮暨記者會，由愛爾麗集團執行長劉怡萱代表領獎。

未來醫策會將持續引領國內醫療機構追求卓越，並提供具價值之醫療照護模式，持續為民眾就醫安全把關，提供優質的醫療機構予民眾參考。

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